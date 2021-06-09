В Башкирии экс-начальника ОБЭП поймали на взятках

В Кумертау суд вынес приговор 31-летнему экс-начальнику ОБЭП. Его признали виновным в получении взяток в значительных размерах, а также приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что обвиняемый с октября 2016 года по декабрь 2019 года регулярно получал деньги от троих местных жителей за общее покровительство незаконной деятельности по нелегальной продаже спиртосодержащей продукции. Ежемесячная сумма вознаграждений составляла от 2 до 40 тысяч рублей. пресс-служба прокуратуры Башкирии

Всего на его карту было перечислено около 430 тысяч рублей. Кроме того, он хранил в своей квартире два патрона от огнестрельного оружия.

Свою вину обвиняемый признал. Его уволили из МВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.