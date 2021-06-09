Падением рабочего с десятого этажа в Уфе заинтересовался Следком

Накануне в Уфе рабочий строительной компании сорвался с десятого этажа строящегося дома. Мужчина скончался на месте трагедии. Следком проводит по данному факту доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судмедэкспертизу. В строительной компании была изъята необходимая документация.