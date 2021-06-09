Башкирия вышла на плато по коронавирусу

По данным Минздрава, по количеству летальных случаев среди ковид-пациентов тоже наблюдается снижение. Основными причинами смертей стали болезни системы кровообращения, органов дыхания и новообразования.
Также на смертность в регионе повлияла и коронавирусная пандемия. Но к концу этого года власти республики намерены достичь снижения показателя смертности. Продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил свыше 428 тысяч доз вакцин.
Сегодня первым компонентом привиты уже 392 тысячи жителей республики, вторым – 306 тысяч человек. В ближайшие дни в Башкортостан поступит ещё 80 тысяч доз вакцины.