Башкирия вышла на плато по коронавирусу

По данным Минздрава, по количеству летальных случаев среди ковид-пациентов тоже наблюдается снижение. Основными причинами смертей стали болезни системы кровообращения, органов дыхания и новообразования.

Также на смертность в регионе повлияла и коронавирусная пандемия. Но к концу этого года власти республики намерены достичь снижения показателя смертности. Продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил свыше 428 тысяч доз вакцин.

Фото №1 - Башкирия вышла на плато по коронавирусу

Сегодня первым компонентом привиты уже 392 тысячи жителей республики, вторым – 306 тысяч человек. В ближайшие дни в Башкортостан поступит ещё 80 тысяч доз вакцины.

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