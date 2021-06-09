Башкирия вышла на плато по коронавирусу

По данным Минздрава, по количеству летальных случаев среди ковид-пациентов тоже наблюдается снижение. Основными причинами смертей стали болезни системы кровообращения, органов дыхания и новообразования.

Также на смертность в регионе повлияла и коронавирусная пандемия. Но к концу этого года власти республики намерены достичь снижения показателя смертности. Продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил свыше 428 тысяч доз вакцин.