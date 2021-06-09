В Башкирии планируют удвоить объемы производства продуктов питания

Программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана представят на Всероссийском форуме «Зауралье». Об этом объявил глава республики по итогам совещания «Сельский час», которое прошло на предприятии «Уфагормолзавод». Концепция позволит нарастить объёмы производства продуктов питания в два раза – до 200 млрд рублей.

«Сельский час» на Уфагормолзаводе. Радий Хабиров осматривает производственную линию предприятия, где в ближайшее время планируют увеличить объем переработки молока со 150 тонн в сутки до 250, а ассортиментную продукцию расширить с 80 до 100 единиц. Партнерство с республикой дает свои результаты.

Республика нам в прошлом году положила дорогу почти 2 км и потратила на это 25 млн рублей. Республика всесторонне помогает нашему предприятию. Мы зашли в программу бережливого производства, лидеры производительности труда, и вот это все очень благотворно влияет. И наш коллектив, и мы постоянно на острие и пике новшеств. Ильдар Файзуллин, генеральный директор ООО «Уфагормолзавод»

Основным вопросом стало обсуждение программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Она рассчитана до 2026 года. Аналогичные программы примут в каждом муниципалитете. Это позволит нарастить объёмы производства продуктов питания в два раза – до 200 млрд рублей. На поддержку сельхозпереработки в Башкортостане направят 350 млн рублей. За пределы региона планируется отправлять не сырье, а готовый и упакованный продукт. Это будет выгоднее для аграриев.

Там помимо решения организационных, административных моментов, мы еще субсидируем определенные вещи. Закупка оборудования, подготовка инфраструктуры, строительство нового объекта. Мы ее обсудили, к 1 сентября остались остаточные документы, а на зауральском форуме мы ее представим широкому кругу сельхозтоваропроизводителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перспективы развития ярмарочной деятельности в городах и райцентрах республики также обсудили на «Сельском часе». Радий Хабиров дал поручение привести этот сектор торговли в цивилизованный вид. Рассматривается новый формат «Фабрика еды». Глава Башкортостана раскритиковал павильоны у площади перед Дворцом спорта в Уфе и точки у поселка Булгаково в Уфимском районе.

В Москве заходишь в рынок, продают как в современном гипермаркете. Там качество, и можно купить что угодно, и покушаешь вкусно. Вот этого отчего у нас нет? Сделайте нормальную площадь, сделайте нормальные павильоны. Сделайте нормально для людей. Если считаете, что там бизнес должен быть, пусть вкладываются и построят нормальные павильоны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По данным Минсельхоза республики, аграрии и переработчики в Башкортостане пользуются всеми мерами государственной поддержки. В частности, они получают гранты от 3 до 14 млн рублей на развитие сельскохозяйственных потребкооперативов. Минторговли и услуг региона считает перспективной программу «Продукт Башкортостана». Аграриям рекомендуют модернизировать хозяйства.

Основные силы мы направим, конечно, чтобы на нашей территории появилось достаточно большое количество субъектов экономики как малых, средних, так и крупных по переработке нашего сырья. По молочной отрасли производство сырого молока в сельхозпредприятиях. У нас где-то 120% от наших потребностей нам необходимо перерабатывать наше сырое молоко на уровень РФ и за рубеж. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Мы видим, что наша продукция пользуется достаточно большой популярностью среди жителей. У нас сегодня и общий объем переработки молока поэтому порядка 30 тонн в сутки, но с федеральными и региональными сетями у нас уже порядка 50 тонн. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан