В Башкирии планируют удвоить объемы производства продуктов питания

Программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана представят на Всероссийском форуме «Зауралье». Об этом объявил глава республики по итогам совещания «Сельский час», которое прошло на предприятии «Уфагормолзавод». Концепция позволит нарастить объёмы производства продуктов питания в два раза – до 200 млрд рублей.
«Сельский час» на Уфагормолзаводе. Радий Хабиров осматривает производственную линию предприятия, где в ближайшее время планируют увеличить объем переработки молока со 150 тонн в сутки до 250, а ассортиментную продукцию расширить с 80 до 100 единиц. Партнерство с республикой дает свои результаты.
Основным вопросом стало обсуждение программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Она рассчитана до 2026 года. Аналогичные программы примут в каждом муниципалитете. Это позволит нарастить объёмы производства продуктов питания в два раза – до 200 млрд рублей. На поддержку сельхозпереработки в Башкортостане направят 350 млн рублей. За пределы региона планируется отправлять не сырье, а готовый и упакованный продукт. Это будет выгоднее для аграриев.
Перспективы развития ярмарочной деятельности в городах и райцентрах республики также обсудили на «Сельском часе». Радий Хабиров дал поручение привести этот сектор торговли в цивилизованный вид. Рассматривается новый формат «Фабрика еды». Глава Башкортостана раскритиковал павильоны у площади перед Дворцом спорта в Уфе и точки у поселка Булгаково в Уфимском районе.
По данным Минсельхоза республики, аграрии и переработчики в Башкортостане пользуются всеми мерами государственной поддержки. В частности, они получают гранты от 3 до 14 млн рублей на развитие сельскохозяйственных потребкооперативов. Минторговли и услуг региона считает перспективной программу «Продукт Башкортостана». Аграриям рекомендуют модернизировать хозяйства.
Сегодня в АПК Башкортостана достаточно свободных ниш, которые могут занять малый и средний бизнес. Это переработка сельхозпродукции, производство полуфабрикатов, убойные цеха и другие направления. Повлиять на процесс могут и потребители. Извечное правило рынка – спрос рождает предложение.