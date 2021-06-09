Голые деревья и мертвые пчелы: Башкирию продолжает массово атаковать шелкопряд

Непарный шелкопряд продолжает атаковать зеленые насаждения. В Зилаирском районе пострадало 95 тысяч гектаров леса. Насекомых уничтожают химикатами при помощи авиации. Урон терпят и местные пасечники: травятся и гибнут пчелы.

Приходится собирать не мед, а трупы пчел. Притом что на этих участках обработка не ведется, но насекомые успели отравиться. Пасечник Валерий Малоземов увез ульи за 40 километров от опасных мест, но пчелы продолжают гибнуть.

Сейчас искать, кто прав, кто виноват, это долго все. Мы пострадали очень сильно. Вот у меня 135 семей, и практически они все погибли. Валерий Малозёмов, пчеловод

Страдания пчеловодов, по сути, начались с других насекомых. Из-за атаки непарного шелкопряда в Зилаирском и в соседних районах действует режим ЧС. Несмотря на начало лета, листьев на деревьях практически нет. На необработанных препаратами участках остались голые ветки. По подсчетам специалистов, на одно дерево приходится более 3 тысяч особей голодного непарного шелкопряда.

По словам экспертов, атака шелкопряда имеет цикличность – примерно 15 лет. К примеру, так же сильно деревья пострадали от них в 2005 году. На это может повлиять изменение климатических условий: влажность, теплая зима. Только наземная обработка не спасает, приходится уничтожать вредителей с воздуха.

Используется два препарата – химической и биологической группы. Последний из них наносит вред только шелкопряду, а первый опасен и для окружающих.

Самолеты ближе, чем 2 километра, к населенным пунктам вообще не летают, у них есть карта. По GPS-навигатору они точно прокладывают маршрут. И они не отклоняются. Ислам Игебаев, начальник отдела по Зилаирскому лесничеству

А вот радиус полета пчел достигает 10 километров. Травят шелкопряд и в соседних районах, по сути, спрятаться от обработки некуда. К слову, шелкопряд без разбору ест все зеленое – выжившим пчелам придется еще поискать медоносы. Если в 2019 году атака гусениц носила очаговый характер, то в этом году приобрела массовый.

Прошлый год поел шелкопряд, в этом году он тоже бы урон нанес. Там, где обработано, препарат эффективен. Гусеницы погибают. Считаем, что польза будет существенной для леса, деревья сможем сохранить. Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района

До конца июня в силу вступит закон, защищающий пчел. Думским коллегам инициативу предложили башкирские депутаты. Гибель насекомых во время химобработки полей от вредителей случается по всей стране. Федеральный закон обяжет предупреждать пасечников о начале процедур через местные СМИ и социальные сети.

Данная проблема возникает регулярно. Наиболее массовый мор пчел по всей стране наблюдался летом 2019 года. В прошлом году тоже были тревожные сигналы. И сейчас они поступают из южных районов нашей республики. С инициативой сельхозпроизводителей заблаговременно оповещать пчеловодов о применении пестицидов и о мерах ответственности за неисполнение этой обязанности изначально выступил парламент Башкортостана. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан