Голые деревья и мертвые пчелы: Башкирию продолжает массово атаковать шелкопряд

Непарный шелкопряд продолжает атаковать зеленые насаждения. В Зилаирском районе пострадало 95 тысяч гектаров леса. Насекомых уничтожают химикатами при помощи авиации. Урон терпят и местные пасечники: травятся и гибнут пчелы.
Приходится собирать не мед, а трупы пчел. Притом что на этих участках обработка не ведется, но насекомые успели отравиться. Пасечник Валерий Малоземов увез ульи за 40 километров от опасных мест, но пчелы продолжают гибнуть.
Страдания пчеловодов, по сути, начались с других насекомых. Из-за атаки непарного шелкопряда в Зилаирском и в соседних районах действует режим ЧС. Несмотря на начало лета, листьев на деревьях практически нет. На необработанных препаратами участках остались голые ветки. По подсчетам специалистов, на одно дерево приходится более 3 тысяч особей голодного непарного шелкопряда.
По словам экспертов, атака шелкопряда имеет цикличность – примерно 15 лет. К примеру, так же сильно деревья пострадали от них в 2005 году. На это может повлиять изменение климатических условий: влажность, теплая зима. Только наземная обработка не спасает, приходится уничтожать вредителей с воздуха.
Используется два препарата – химической и биологической группы. Последний из них наносит вред только шелкопряду, а первый опасен и для окружающих.
А вот радиус полета пчел достигает 10 километров. Травят шелкопряд и в соседних районах, по сути, спрятаться от обработки некуда. К слову, шелкопряд без разбору ест все зеленое – выжившим пчелам придется еще поискать медоносы. Если в 2019 году атака гусениц носила очаговый характер, то в этом году приобрела массовый.
До конца июня в силу вступит закон, защищающий пчел. Думским коллегам инициативу предложили башкирские депутаты. Гибель насекомых во время химобработки полей от вредителей случается по всей стране. Федеральный закон обяжет предупреждать пасечников о начале процедур через местные СМИ и социальные сети.
В Зилаирском районе пострадало более 95 тысяч гектаров зеленых насаждений. На этом участке и будет производиться уничтожение гусениц, оно продолжится до 10 июня. Сейчас остается надежда на то, что деревья успеют восстановиться к зиме – в это время года они наиболее уязвимы.