Известно, когда завершится ремонт дороги Уфа – Аэропорт

Ремонт дороги Уфа – Аэропорт идет с опережением графика. Рабочие трудятся практически круглосуточно, в том числе и ночью. Уже на следующей неделе подрядчики намерены завершить подготовительный этап, чтобы перейти непосредственно к укладке асфальта.

Работы на участке ведутся и днем, и ночью. Сейчас подготовительный этап, когда дорожники снимают верхний слой асфальта с помощью специальной машины – фрезы.

Движение техники – 7 метров в минуту. Так положено по технологии. Николай Сычев, машинист дорожной фрезы

Дорога Уфа-Аэропорт – одна из самых загруженных. По ней за сутки проезжает более 120 000 автомобилей, в том числе много большегрузов. Все это негативно сказывается на состоянии дорожного полотна. И как следствие, приводит к созданию аварийных ситуаций. Именно поэтому в Госавтоинспекции предписали привести трассу в нормативное состояние.

Каждая смена работает на участках порядка 500 метров, т.е. вначале асфальт срезается с одной полосы, затем машины возвращаются назад и делают вторую, а затем и третью полосы. И так до конечной точки – до проспекта Салавата Юлаева.

Ночная смена работает с 8 вечера до 7 утра. Дальше – пауза до 12 часов дня. Утром все три полосы работают в штатном режиме, чтобы не создавать больших заторов.

У нас здесь асфальтный завод свой есть, потом эту крошку перерабатывают и обратно асфальт делают. Тимерхан Мурзин, водитель

Дорожникам помогают студенты автотранспортного колледжа, проходящие на объекте практику. Максим Кузьмин учится на предпоследнем курсе, в следующем году он будет защищать диплом. А уже после выпуска – сам контролировать технологию работ на объектах.