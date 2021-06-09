Известно, когда завершится ремонт дороги Уфа – Аэропорт

Ремонт дороги Уфа – Аэропорт идет с опережением графика. Рабочие трудятся практически круглосуточно, в том числе и ночью. Уже на следующей неделе подрядчики намерены завершить подготовительный этап, чтобы перейти непосредственно к укладке асфальта.
Работы на участке ведутся и днем, и ночью. Сейчас подготовительный этап, когда дорожники снимают верхний слой асфальта с помощью специальной машины – фрезы.
Дорога Уфа-Аэропорт – одна из самых загруженных. По ней за сутки проезжает более 120 000 автомобилей, в том числе много большегрузов. Все это негативно сказывается на состоянии дорожного полотна. И как следствие, приводит к созданию аварийных ситуаций. Именно поэтому в Госавтоинспекции предписали привести трассу в нормативное состояние.
Каждая смена работает на участках порядка 500 метров, т.е. вначале асфальт срезается с одной полосы, затем машины возвращаются назад и делают вторую, а затем и третью полосы. И так до конечной точки – до проспекта Салавата Юлаева.
Ночная смена работает с 8 вечера до 7 утра. Дальше – пауза до 12 часов дня. Утром все три полосы работают в штатном режиме, чтобы не создавать больших заторов.
Дорожникам помогают студенты автотранспортного колледжа, проходящие на объекте практику. Максим Кузьмин учится на предпоследнем курсе, в следующем году он будет защищать диплом. А уже после выпуска – сам контролировать технологию работ на объектах.
Протяженность ремонтируемого участка – почти 7,5 км. После фрезерования дорожники приступят к асфальтированию. Несмотря на то, что по контракту сдача готового объекта намечена на сентябрь, в подрядной организации планируют выполнить все раньше срока – до конца июля.