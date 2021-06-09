Национальный симфонический оркестр Башкирии сыграл с Денисом Мацуевым

Время высокой музыки в Уфе. Национальный симфонический оркестр республики сыграл с Денисом Мацуевым – пианистом с мировым именем. На одной сцене с виртуозом выступили воспитанники башкирских музыкальных школ.
В исполнении Дениса Мацуева прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, а юные дарования исполнили произведения Баха, Бетховена и Грига. Приглашения на прошедший концерт получили врачи, работавшие в «красных зонах», преподаватели детских школ искусств и работники учреждений культуры.
Выступление организовали в рамках благотворительного международного фестиваля. Важным принципом его проведения является то, что это благотворительная акция, которая даёт возможность прикоснуться к высокой классической музыке в исполнении самых блистательных музыкантов мира детям из музыкальных образовательных учреждений и сотрудникам бюджетной сферы. Проект «Время высокой музыки» охватил уже более 70 регионов России, однако в Башкортостане реализуется впервые.