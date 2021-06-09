Национальный симфонический оркестр Башкирии сыграл с Денисом Мацуевым

Время высокой музыки в Уфе. Национальный симфонический оркестр республики сыграл с Денисом Мацуевым – пианистом с мировым именем. На одной сцене с виртуозом выступили воспитанники башкирских музыкальных школ.

В исполнении Дениса Мацуева прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, а юные дарования исполнили произведения Баха, Бетховена и Грига. Приглашения на прошедший концерт получили врачи, работавшие в «красных зонах», преподаватели детских школ искусств и работники учреждений культуры.

Это выбрали ваши дети из музыкальной школы №1, где мы были в гостях. Дети из всех классов сказали, что из мировых звезд они хотят видеть Дениса Мацуева.

Наталья Орлова, первый заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Фото №1 - Национальный симфонический оркестр Башкирии сыграл с Денисом Мацуевым

Выступление организовали в рамках благотворительного международного фестиваля. Важным принципом его проведения является то, что это благотворительная акция, которая даёт возможность прикоснуться к высокой классической музыке в исполнении самых блистательных музыкантов мира детям из музыкальных образовательных учреждений и сотрудникам бюджетной сферы. Проект «Время высокой музыки» охватил уже более 70 регионов России, однако в Башкортостане реализуется впервые.

Мы вчера встречались с вашим главой и договорились, что мы приедем сюда с профессорами московской консерватории. Будет мини-фестиваль, мы проведем мастер-классы. По итогам наша семья пополнится питомцами из Уфы, я в этом не сомневаюсь, потому что уровень здесь замечательный. Сегодня я послушаю ребят, и уверен, что они станут моими юными коллегами.

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