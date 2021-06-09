Национальный симфонический оркестр Башкирии сыграл с Денисом Мацуевым

Мы вчера встречались с вашим главой и договорились, что мы приедем сюда с профессорами московской консерватории. Будет мини-фестиваль, мы проведем мастер-классы. По итогам наша семья пополнится питомцами из Уфы, я в этом не сомневаюсь, потому что уровень здесь замечательный. Сегодня я послушаю ребят, и уверен, что они станут моими юными коллегами.

Денис Мацуев, народный артист России, пианист-виртуоз