Из-за обильного дождя в Уфе под Бельским мостом размыло грунт

В Главное управление МЧС по Башкирии ночью поступило сообщение о размытии грунта под Бельским мостом в Уфе. Причиной инцидента стали обильные дожди.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по РБ, сообщение было принято в 01:40 в ночь с 9 на 10 июня. Дождь поспособствовал размытию грунта под Бельским мостом на ул. Набережной. В итоге грунт вышел на проезжую часть и размылся по всей ширине проезжей части.

Сообщается, что по итогам осмотра места было установлено, что опоры самого моста не повреждены. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. На данный момент принимаются меры по устранению последствий, работают 2 погрузчика и 5 самосвалов.