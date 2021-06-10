Ночной пожар в Башкирии унес жизни мужчины и его маленькой дочери

В Башкирии ночью с 9 на 10 июня произошел страшный пожар в селе Куезбашево, расположенного в Аургазинском районе. В 02:41 сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС республики. На месте происшествия нашли два бездыханных тела.

Фото №1 - Ночной пожар в Башкирии унес жизни мужчины и его маленькой дочери

К моменту прибытия пожарных жилой бревенчатый дом был уже полностью окутан пламенем. К 03:05 пожар удалось локализовать, и только к 4 утра – полностью ликвидировать открытое горение. На месте были найдены два тела: мужчины 1979 года рождения и его дочери 2017 года рождения. Выяснилось, что мужчина помог спасти других членов семьи, но сам выбраться не смог, как и маленький ребенок.

Фото №2 - Ночной пожар в Башкирии унес жизни мужчины и его маленькой дочери

По уточненным данным, в доме проживала многодетная семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей). От треска шифера проснулась первой мама, вышла в веранду и увидела огонь, после чего побежала будить мужа и детей, которые спали в зале. Эвакуироваться через дверь уже не представлялось возможным. Тогда отец разбил окно с западной части дома и помог выбраться жене и двум детям.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Причины пожара пока неизвестны. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, а также привлечены к работе эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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