Ночной пожар в Башкирии унес жизни мужчины и его маленькой дочери

В Башкирии ночью с 9 на 10 июня произошел страшный пожар в селе Куезбашево, расположенного в Аургазинском районе. В 02:41 сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС республики. На месте происшествия нашли два бездыханных тела.

К моменту прибытия пожарных жилой бревенчатый дом был уже полностью окутан пламенем. К 03:05 пожар удалось локализовать, и только к 4 утра – полностью ликвидировать открытое горение. На месте были найдены два тела: мужчины 1979 года рождения и его дочери 2017 года рождения. Выяснилось, что мужчина помог спасти других членов семьи, но сам выбраться не смог, как и маленький ребенок.