В Уфе заявили о нехватке дорожных знаков и неровностей в двух районах

В Уфе на заседании при участии руководителей и заместителей ГИБДД и районных прокуратур обсудили вопрос оснащенности дорожными знаками, разметкой, а также светофорными объектами и ограждениями на дорогах и тротуарах в Ленинском и Орджоникидзевском районах города. Речь шла в особенности о тех участках, где вблизи дорог располагаются образовательные учреждения.
На совещании было отмечено, что на территориях указанных районов при обследовании были обнаружены некоторые недостатки. Как сообщили в ГИБДД Уфы, на участках дорог местами отсутствуют горизонтальная дорожная разметка и дорожные знаки в тех местах, где они необходимы.
Также не достает искусственных неровностей и пешеходных ограждений вдоль дорог. Все недостатки взяты на контроль ГИБДД и прокуратуры. Когда проблема буде решена, пока не сообщается.
Фото: ГИБДД по Уфе