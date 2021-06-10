В Уфе заявили о нехватке дорожных знаков и неровностей в двух районах

В Уфе на заседании при участии руководителей и заместителей ГИБДД и районных прокуратур обсудили вопрос оснащенности дорожными знаками, разметкой, а также светофорными объектами и ограждениями на дорогах и тротуарах в Ленинском и Орджоникидзевском районах города. Речь шла в особенности о тех участках, где вблизи дорог располагаются образовательные учреждения.