В Уфе желающих будут два дня тестировать на ВИЧ бесплатно и анонимно

В Уфе в течение двух дней всех желающих будут принимать в специально оборудованных Тест-мобилях. Здесь жители и гости Уфы смогут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Федеральный проект «Тест для победы» проходит в Башкирии при участии Республиканского центра СПИД. Помимо тестирования специалисты в Тест-мобилях проведут консультацию по вопросам, связанным с ВИЧ.

Первая акция состоится в Уфе на территории Гостиного двора. 9 июня желающих ждут с 16:00 до 20:00, а 10 июня – с 13:00 до 17:00.

Данный проект направлен на информирование всего населения, обучения мерам профилактики молодежи. В Республике Башкортостан реализация проекта продлится до ноября. В нашей республике запланировано еще 22 выезда мобильного комплекса «Тест-мобиль» в разные районы Республики Башкортостан. Пресс-служба Минздрава РБ