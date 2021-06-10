В Уфе артисты театра «Корос» выступили для детей с ограниченными возможностями здоровья

К особенным детям приехал театр. Благотворительный вечер организовал творческий коллектив «Корос». Артисты выступили в Республиканском центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями.

 В рамках праздничного мероприятия студенты организовали сказочный спектакль. Реабилитационный центр имеет свои филиалы в семи районах. Там проводят работы по улучшению здоровья детей с задержками в физическом, умственном или речевом развитии, а также адаптации их к социальной среде. В Уфе открыт дневной стационар. В конце месяца ожидается рабочая поездка сотрудников учреждения по регионам республики.

Я поставил задачу, что мы всегда должны заниматься благотворительностью. Ставим спектакли, играем с ними в игры.

Ильнур Лукманов, заслуженный артист Республики Башкортостан, руководитель и режиссер народного театра «Корос»
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии