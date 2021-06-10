В Уфе в День города пустят дополнительные автобусы

12 июня Уфа отмечает сразу три больших праздника: День России, 267-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и День города. В связи с этим в столице Башкирии запланировано большое количество праздничных мероприятий.

Пресс-служба мэрии Уфы сообщает, что для удобства горожан и гостей города работа общественного транспорта по всем направлениям будет продлена до 00:00. Для развоза уфимцев будет организовано накопление общественного транспорта в районе площади Ленина и перед ДК «Машиностроитель». Автобусы довезут отдыхающих до Дёмы, Инорса, Затона, Сипайлово, Зелёной рощи и Черниковки.

Также будет увеличено количество автобусов частных перевозчиков. А в районе площади Ленина будет организовано накопление и электротранспорта.