В Иглино стартовали работы по благоустройству центральной площади

В Иглинском районе появится сухой фонтан. Похожий сейчас есть перед ГДК в Уфе. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Иглино начались работы по благоустройству центральной площади.

Идет планировка территории, ее выравнивание, засыпка щебнем и песком под укладку тротуарной плитки. Также продолжаются работы по установке фонтана.

На данный момент монтаж плитки идет, фонтан устанавливают, залили плиту. Оборудование закуплено полностью у подрядной организации. К середине-концу июля планируем закончить все работы. Андрей Пивоварцев, начальник отдела капитального строительства администрации Иглинского района