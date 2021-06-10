В Иглино стартовали работы по благоустройству центральной площади

В Иглинском районе появится сухой фонтан. Похожий сейчас есть перед ГДК в Уфе. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Иглино начались работы по благоустройству центральной площади.

Идет планировка территории, ее выравнивание, засыпка щебнем и песком под укладку тротуарной плитки. Также продолжаются работы по установке фонтана.

На данный момент монтаж плитки идет, фонтан устанавливают, залили плиту. Оборудование закуплено полностью у подрядной организации. К середине-концу июля планируем закончить все работы.

Андрей Пивоварцев, начальник отдела капитального строительства администрации Иглинского района

Также в Иглино на главной улице идет строительство тротуаров. В планах администрации района до конца лета уложить около 4000 квадратных метров асфальта. Будут благоустроены парковочные места и зоны отдыха.

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