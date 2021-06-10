В Башкирии участились случаи травматизма детей

В Башкортостане выросло количество детских травм. Число несовершеннолетних, поступающих в больницы, увеличилось больше чем на треть. Рост, говорят врачи, традиционный. В летние каникулы ребята больше подвержены риску переломов и черепно-мозговых травм. Но отличия от прошлых лет все же есть.

Теперь вместе с Даниэлем в палате развлекается и бабушка. Трамплин, который так и не поддался юному велогонщику, оказался дорогой на больничную койку.

Ехал на велосипеде, разогнался, не ожидал, что так полечу. Я упал и потерял сознание, не помню, что было дальше.

Даниэль Шевченко

А дальше – машина скорой помощи, мигалки и диагноз врачей: сотрясение головного мозга. Даниэль теперь катается на четырехколесном транспорте. Из-за травмы мальчику пока сложно ходить самостоятельно. Но больничные стены ему уже порядком надоели.

О любимом карате Даниэлю пока придется забыть. Боевая раскраска на лице как напоминание с асфальтом лицом к лицу лучше не встречаться. После случившегося откачивать приходилось даже бабушку.

Одинаково с ним чувствовала себя. Не могли ни писать, ни говорить.

Марина Чувилина, бабушка Даниэля

А как еще успокоить родных? Первая попытка прокатиться на скейтборде для Вилады, видимо, и последняя. Всем телом девочка упала с доски на левую ногу.

Я ничего не чувствовала, но смотрю, что нога перевернута в другую сторону и висит. В больнице первые три дня было ужасно. Но все уже нормально.

Вилада Сайфутдинова
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Фото №1 - В Башкирии участились случаи травматизма детей

Вместо детского лагеря, где должна была сейчас находиться Вилада, отдых на больничной койке. Развлекают девочку товарищи по несчастью. Тем более, что в летний период их в отделение травматологии достаточно.

У Антона меньше недели, чтобы поправиться. Его планы на лето перечеркнула поездка на скутере.

Я не знаю, как буду получать аттестат, выпишут ли меня. Была плохая дорога, кочки. Я упал. Состояние аффекта такое было, что я домой дошел.

Антон Трофимов

Ключица переломаны, вывих пальцев.

Наталья Трофимова, мама Антона

Мальчик любит возиться в гараже с техникой, но теперь с одной рукой он не скоро к ней притронется. Да и мопед уже как-то не тянет. С наступлением каникул отделения травматологии и нейрохирургии, к сожалению, заметно оживляются. Летом пациентов становится на 30-40% процентов больше.

Обычная прогулка может закончиться черепно-мозговой травмой. Опасность таят также качели и москитная сетка. И впервые в этом году в большом количестве стали поступать дети, сбитые электросамокатами.

Большая скорость у них, они бесшумные, их дети не слышат. Развивать огромную скорость, могут сбить ребенка.

Евгений Котриков, заведующий детским нейрохирургическим отделением ГДКБ №17 г.Уфы

За сутки в больницу поступает до 60 человек. Большая часть из них после оказания медицинской помощи уходит домой. Но кровати в палатах редко когда бывают свободны. А окажется ли здесь ребенок зависит в первую очередь от взрослого.

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