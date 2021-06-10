В Башкирии участились случаи травматизма детей

В Башкортостане выросло количество детских травм. Число несовершеннолетних, поступающих в больницы, увеличилось больше чем на треть. Рост, говорят врачи, традиционный. В летние каникулы ребята больше подвержены риску переломов и черепно-мозговых травм. Но отличия от прошлых лет все же есть.

Теперь вместе с Даниэлем в палате развлекается и бабушка. Трамплин, который так и не поддался юному велогонщику, оказался дорогой на больничную койку.

Ехал на велосипеде, разогнался, не ожидал, что так полечу. Я упал и потерял сознание, не помню, что было дальше. Даниэль Шевченко

А дальше – машина скорой помощи, мигалки и диагноз врачей: сотрясение головного мозга. Даниэль теперь катается на четырехколесном транспорте. Из-за травмы мальчику пока сложно ходить самостоятельно. Но больничные стены ему уже порядком надоели.

О любимом карате Даниэлю пока придется забыть. Боевая раскраска на лице как напоминание с асфальтом лицом к лицу лучше не встречаться. После случившегося откачивать приходилось даже бабушку.

Одинаково с ним чувствовала себя. Не могли ни писать, ни говорить. Марина Чувилина, бабушка Даниэля

А как еще успокоить родных? Первая попытка прокатиться на скейтборде для Вилады, видимо, и последняя. Всем телом девочка упала с доски на левую ногу.

Я ничего не чувствовала, но смотрю, что нога перевернута в другую сторону и висит. В больнице первые три дня было ужасно. Но все уже нормально. Вилада Сайфутдинова

Вместо детского лагеря, где должна была сейчас находиться Вилада, отдых на больничной койке. Развлекают девочку товарищи по несчастью. Тем более, что в летний период их в отделение травматологии достаточно.

У Антона меньше недели, чтобы поправиться. Его планы на лето перечеркнула поездка на скутере.

Я не знаю, как буду получать аттестат, выпишут ли меня. Была плохая дорога, кочки. Я упал. Состояние аффекта такое было, что я домой дошел. Антон Трофимов

Ключица переломаны, вывих пальцев. Наталья Трофимова, мама Антона

Мальчик любит возиться в гараже с техникой, но теперь с одной рукой он не скоро к ней притронется. Да и мопед уже как-то не тянет. С наступлением каникул отделения травматологии и нейрохирургии, к сожалению, заметно оживляются. Летом пациентов становится на 30-40% процентов больше.

Обычная прогулка может закончиться черепно-мозговой травмой. Опасность таят также качели и москитная сетка. И впервые в этом году в большом количестве стали поступать дети, сбитые электросамокатами.

Большая скорость у них, они бесшумные, их дети не слышат. Развивать огромную скорость, могут сбить ребенка. Евгений Котриков, заведующий детским нейрохирургическим отделением ГДКБ №17 г.Уфы