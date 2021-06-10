В Башкирии участились случаи травматизма детей

В Башкортостане выросло количество детских травм. Число несовершеннолетних, поступающих в больницы, увеличилось больше чем на треть. Рост, говорят врачи, традиционный. В летние каникулы ребята больше подвержены риску переломов и черепно-мозговых травм. Но отличия от прошлых лет все же есть.
Теперь вместе с Даниэлем в палате развлекается и бабушка. Трамплин, который так и не поддался юному велогонщику, оказался дорогой на больничную койку.
А дальше – машина скорой помощи, мигалки и диагноз врачей: сотрясение головного мозга. Даниэль теперь катается на четырехколесном транспорте. Из-за травмы мальчику пока сложно ходить самостоятельно. Но больничные стены ему уже порядком надоели.
О любимом карате Даниэлю пока придется забыть. Боевая раскраска на лице как напоминание с асфальтом лицом к лицу лучше не встречаться. После случившегося откачивать приходилось даже бабушку.
А как еще успокоить родных? Первая попытка прокатиться на скейтборде для Вилады, видимо, и последняя. Всем телом девочка упала с доски на левую ногу.
Вместо детского лагеря, где должна была сейчас находиться Вилада, отдых на больничной койке. Развлекают девочку товарищи по несчастью. Тем более, что в летний период их в отделение травматологии достаточно.
У Антона меньше недели, чтобы поправиться. Его планы на лето перечеркнула поездка на скутере.
Мальчик любит возиться в гараже с техникой, но теперь с одной рукой он не скоро к ней притронется. Да и мопед уже как-то не тянет. С наступлением каникул отделения травматологии и нейрохирургии, к сожалению, заметно оживляются. Летом пациентов становится на 30-40% процентов больше.
Обычная прогулка может закончиться черепно-мозговой травмой. Опасность таят также качели и москитная сетка. И впервые в этом году в большом количестве стали поступать дети, сбитые электросамокатами.
За сутки в больницу поступает до 60 человек. Большая часть из них после оказания медицинской помощи уходит домой. Но кровати в палатах редко когда бывают свободны. А окажется ли здесь ребенок зависит в первую очередь от взрослого.