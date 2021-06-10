В Уфе объявили в розыск «мажора» на синем вертолете

По версии следствия, в 2018 году он взял кредит в одном из банков и, чтобы не возвращать деньги и не погашать задолженность по налогам, продал 19 единиц техники на сумму 22 млн руб. родственнице и знакомым, а затем подал на банкротство фирмы.