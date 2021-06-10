В Уфе объявили в розыск «мажора» на синем вертолете

МВД Башкирии объявило в федеральный розыск 39-летнего Руслана Гилязова. От полиции мужчина может скрываться на синем вертолёте.
Руслан Гилязов – бизнесмен, которого подозревают в свершении сразу нескольких преступлений. Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере и преднамеренном банкротстве.
По версии следствия, в 2018 году он взял кредит в одном из банков и, чтобы не возвращать деньги и не погашать задолженность по налогам, продал 19 единиц техники на сумму 22 млн руб. родственнице и знакомым, а затем подал на банкротство фирмы.
Как сообщает полиция, предприниматель владеет целым автопарком и может скрываться на Porshe, Toyota, Suzuki, Range Rover, Ford или Volkswagen. Также от правоохранительных служб бизнесмен может скрываться на вертолёте синего цвета.
Фото: МВД по РБ.