Мэрия Уфы рассказала о запретах на продажу алкоголя в День города

Мэрия Уфы рассказала о запретах на продажу алкоголя 12 июня. Напомним, в этот день столица Башкирии отмечает сразу три праздника: День России, 267-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и День города.
Издание Ufatime.ru со ссылкой на мэрию города сообщает, что официального запрета на продажу алкоголя в магазинах города не будет. Однако нельзя будет купить спиртное на праздничных мероприятиях и концертах.
Также 12 июня в нескольких районах будет полностью запрещена реализация алкоголя из-за Сабантуя. В этом году Радий Хабиров запретил продавать спиртное на этом семейном празднике.