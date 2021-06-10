Мэрия Уфы рассказала о запретах на продажу алкоголя в День города

Мэрия Уфы рассказала о запретах на продажу алкоголя 12 июня. Напомним, в этот день столица Башкирии отмечает сразу три праздника: День России, 267-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и День города.

Издание Ufatime.ru со ссылкой на мэрию города сообщает, что официального запрета на продажу алкоголя в магазинах города не будет. Однако нельзя будет купить спиртное на праздничных мероприятиях и концертах.