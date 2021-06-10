Стало известно, чем чаще всего болеют в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии рассказал, чем чаще всего болеют в республике. Данные по заболевшим раскрыл сегодня, 10 июня, Максим Забелин на круглом столе, посвященном современной профилактики заболеваний, который организовало издание «КП-Уфа».

На первом месте по заболеваемости находятся болезни системы кровообращения. Также в Башкирии фиксируется большое количество пациентов с сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Министр здравоохранения отметил, что из-за коронавируса стало меньше вызовов скорой помощи из-за болей в сердце или повышенного давления. Люди терпели недуги, так как боялись подхватить коронавирусную инфекцию.