В Уфе трое парней избили мужчину за то, что он заступился за девушку

В Уфе 9 июня вечером на проспекте Октября произошло нападение на местного жителя. 30-летний мужчина попытался защитить девушку, но был жестоко избит.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Башкирии, мужчина прогуливался по аллее, когда заметил, что трое парней окружили девушку. Они грубили ей, толкали, хватали за одежду. Неравнодушный уфимец решил заступиться за девушку, но агрессия парней перекинулась на него. Дебоширы избили уфимца, а девушка убежала. На помощь несчастному пришли сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицу.