В Башкирии благодаря субсидии безработный открыл свой бизнес

250 тысяч на бизнес от государства. Благодаря республиканской программе более 500 человек смогли получить финансирование на открытие своего дела. Житель села Зилаир, обратившись в центр занятости, запустил полиграфический бизнес. Какие условия нужно выполнить для получения денег?
Обращаясь в центр занятости, Идель Мусин планировал найти работу. Но теперь мужчина – владелец собственного бизнеса. Образование учителя черчения оказалось кстати. Все макеты будущих работ он рисует сам. Благодаря адресной социальной помощи у него появился полиграфический кабинет.
Баннеры, таблички с названиями улиц, плакаты – заказы поступают разные, говорит бизнесмен. В Зилаире конкурентов в этом деле у мужчины нет. По условиям контракта бизнес не должен закрыться в течение четырех лет.
Работы мастера можно встретить вдоль проезжей части, к примеру, сделанная на заказ стела с названием сельсовета. При этом проект полностью детище мастера – начиная от рисунка на бумаге и до установки конструкции.
Адресную социальную помощь могут получить малоимущие. До 30 тысяч рублей на обучение и до 250 – на бизнес. Правда, перед комиссией придется доказать рентабельность проекта. В прошлом году финансовую помощь в Зилаирском районе получили 14 человек. Они смогли запустить свой бизнес.
К слову, те, кто решил потратить финансовую помощь от государства на обучение, не закинут диплом на полку. Пункт соцконтракта предусматривает их обязательное трудоустройство.