В Башкирии благодаря субсидии безработный открыл свой бизнес

250 тысяч на бизнес от государства. Благодаря республиканской программе более 500 человек смогли получить финансирование на открытие своего дела. Житель села Зилаир, обратившись в центр занятости, запустил полиграфический бизнес. Какие условия нужно выполнить для получения денег?

Обращаясь в центр занятости, Идель Мусин планировал найти работу. Но теперь мужчина – владелец собственного бизнеса. Образование учителя черчения оказалось кстати. Все макеты будущих работ он рисует сам. Благодаря адресной социальной помощи у него появился полиграфический кабинет.

Было выделено 250 тысяч рублей и потрачено на покупку подержанного станка. Остальное купил со своих средств. Краска, сырье и все остальное. Идель Мусин, глава КФХ

Баннеры, таблички с названиями улиц, плакаты – заказы поступают разные, говорит бизнесмен. В Зилаире конкурентов в этом деле у мужчины нет. По условиям контракта бизнес не должен закрыться в течение четырех лет.

Работы мастера можно встретить вдоль проезжей части, к примеру, сделанная на заказ стела с названием сельсовета. При этом проект полностью детище мастера – начиная от рисунка на бумаге и до установки конструкции.

Адресную социальную помощь могут получить малоимущие. До 30 тысяч рублей на обучение и до 250 – на бизнес. Правда, перед комиссией придется доказать рентабельность проекта. В прошлом году финансовую помощь в Зилаирском районе получили 14 человек. Они смогли запустить свой бизнес.

15 человек стоят в списках желающих, но пока только четырем смогли дать деньги для осуществления этой цели. Надеемся, что в будущем желающие получат эту помощь. Азат Хабибуллин, начальник отдела центра занятости по Зилаирскому району