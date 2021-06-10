Град, гроза и дождь: МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

МЧС Башкирии вновь предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях.
Так, вечером 10 июня в некоторых южных районах Башкирии ожидается крупный град. Жители республики уже делятся фотографиями крупного града, который прошёл в их поселениях.
11 июня, по данным синоптиков, ожидаются грозы, дожди, туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Также в некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В частности, в таких районах, как Баймаксикй и Аскинский.
Температура воздуха ночью достигнет +9, +14°С, на востоке республики до +4°С, а днём потеплеет до +21°, +26°С.