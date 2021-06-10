Где отдохнуть в Башкортостане: как выбрать безопасный маршрут

На телеканале БСТ продолжается серия прямых эфиров совместно с Центром управления республикой, посвящённых туристическому сезону в 2021 году.

Как стартовали первые смены в детских летних лагерях, какие меры безопасности на воде нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой трагедии, а также всё о популярных маршрутах, доступных для всех жителей Башкортостана. Об этом и не только подробно рассказывают гости нашей студии.

Летняя детская оздоровительная кампания: как все началось? Были ли происшествия?

Уже сейчас работают 11 детских санаториев, 932 организации. В этих лагерях отдыхают более 58 тысяч детей от 7 до 16 лет. С апреля были проведены комплексные проверки с привлечением сотрудников МВД, МЧС и других органов. В настоящее время дети отдыхают по плану, происшествий не допущено.

Компенсация кешбэка за детские путевки: какие обновления есть в программе?

Правительство РФ приняло во внимание, что некоторые родители приобретали путевки до 25 мая (официальный старт программы детского туристического кешбека), а потому предприняло новую меру поддержки. Теперь такие родители тоже смогут вернуть 50% стоимости путевки через сайт Госуслуг. После возвращения ребенка родители оформляют заявление на Госуслугах, прикладывают необходимые документы, указанные в анкете, и получают возможность вернуть средства. Такая функция появится на сайте буквально с 15 июня. Уже известно, что по всей стране более 100 тысяч родителей получат поддержку.

Подробнее о том, как работает программа кешбэка за детский отдых, мы писали в прошлом материале.

В чем разница между программой кешбэка и приобретением путевки по региональной программе?

Во втором случае родители покупают путевку сразу со скидкой. А кешбэк рассчитан на то, что родители сами возвращают 50% от стоимости путевки на карту “Мир”.

Сколько раз можно воспользоваться этой программой?

Это может быть не одна смена, а 2 или 3 смены.

Как родители могут попасть в детский лагерь?

Никак. В этом году пообщаться со своим ребенком и передать необходимые вещи или продукты можно только через ограждение с соблюдением социальной дистанции. Это нужно, чтобы не занести инфекцию на территорию лагеря. Тем более сейчас в стране идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всех родителей во время заезда детей в лагерь заранее предупреждают, что детей беспокоить не нужно.

А если у родителей есть справка о вакцинации или о наличии антител?

К сожалению, вам откажут и в этом случае, ведь даже вакцинированные люди могут быть переносчиками инфекции.

Как следят за пляжами, которые не оборудованы для купания?

Они выявляются во время рейдовых мероприятий. Когда их находят, то выставляют временные пункты спасателей. Выставляют аншлаги, щиты с информацией о том, что здесь купаться нельзя.

Какая статистика по погибшим на воде на данный момент?

В прошлом году в связи с пандемией при купальном сезоне утонуло 95 человек. В этом году на 10 июня погибло уже 37 человек. Только в мае это было 24 человека, из них четверо - дети. Большинство утонувших перед гибелью по статистике употребляют спиртные напитки.

Что тонущих людей спасают другие люди. Где можно обучиться этому навыку - спасение людей?

Такое обучение можно пройти на базе Учебно-методического центра Госкомитета РБ по ЧС. После обучения можно устроиться на работу на пляж спасателем.

Где в основном гибнут люди?

Больше всего тонут на реках Белая, Уфа, Дема, Ашкадар. В прошлом году Белая побила антирекорд - 41 человек. В этом году на Деме погибли два 15-летних подростка. На озера и другие водоемы приходится 35% погибших. Главные причины трагедии: переоценка свои сил, употребление алкоголя и отдых в необорудованных для купания местах. Не стоит также переплывать водоемы на спор: как правило, такие сценарии повторяются часто и заканчиваются трагически.

Сколько официальных пляжей в Башкирии?

На сегодняшний день их 69 штук. В этом году планируется открыть 120 пляжей. При этом 5 пляжей уже не прошли аттестацию. Подробную карту официальных пляжей можно посмотреть на сайте Госкомитета РБ по ЧС.

Что за катера дежурят на пляжах?

Это катера с аттестованными спасателями. Они обеспечивают вашу безопасность. Причем они помогут не только при утоплении, но и в случае солнечного удара.

Каким критериям должны отвечать официальные пляжи?

В первую очередь это водолазное обследование. А уже потом наличие спасательных кругов, тревожные кнопки на информационных щитах

Часто трагедии происходят в одних и тех же местах. Можно ли переоборудовать такие пляжи, чтобы они отвечали стандартам?

Не всегда это возможно. Когда этого сделать нельзя, спасатели выставляют запрещающие аншлаги. Но выгнать оттуда людей невозможно, в таком случае зачастую на этих пляжах выставляют временные группы спасателей.

Какие санкции предусмотрены за купание в неположенном месте?

От 3 до 4 тысяч рублей. Если человек купается в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастет до 5 тысяч рублей.

Появится ли реестр мест, опасных для отдыха в Башкортостане?

В Башкортостане в первую очередь продвигаются безопасные для туризма места. Когда вы едете куда-либо без поддержки туроператоров, которые страхуют своих клиентов, это риск. Сейчас в регионе занимаются созданием реестров безопасных маршрутов. Так каждый сможет понять, где стоит отдыхать, а где - опасно.

Как обеспечивается безопасность туристов во время туров в Башкортостане?

Если вы едете с туроператорами, в своей безопасности вы можете быть уверены. Все компании состоят в специальном реестре Ростуризма, который опубликован на сайте ведомства. Туристы страхуются перед поездками. Что касается самостоятельных туристов, каждый из таких людей должен зарегистрировать свой поход в МЧС. Специальная форма есть на сайте ведомства. В ближайших планах у властей создать реестр самостоятельных маршрутов, промаркировать их, сделать места для стоянок с палатками.

Регистрация самостоятельных туристов в МЧС обязательна. Спасатели должны знать, где находятся туристы. Это позволит оперативно среагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Кто проверяет квалификацию гидов и экскурсоводов?

Недавно был принят закон об аккредитации гидов. С 1 января 2022 года гиды должны будут пройти эту аккредитацию, после чего смогут сопровождать туристов.

У маршрутов есть разные категории сложности. Как туристу понять, готов ли он к маршруту?

Категорию сложности устанавливают непосредственно проводники и гиды. Спасателями были изучены все возможные опасные участки, создан определенный реестр, который опубликован на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Как ведется учет зарегистрированных групп?

Спасатели устанавливают дату, когда туристы должны выйти на связь. Если никто не дает о себе знать, тогда спасатели выходят разыскивать туристов сами. Если надвигается непогода, спасатели также оповещают людей, которые вышли на маршрут.

Где можно получить максимум информации о туристических маршрутах в Башкортостане?