Книгу о воинах 112-й Башкавдивизии презентовали на малой родине генерала Шаймуратова

Книгу о башкирских кавалеристах привезли на родину Шаймуратова. Презентация издания состоялась накануне в селе Шаймуратово (Кармаскалинский район). Церемонию открыли возложением цветов к памятнику Героя России. Затем участники мероприятия посетили музей имени Минигали Шаймуратова.
Книга стала результатом совместного труда Всемирного курултая башкир и издательства «Башкирская энциклопедия». На презентацию пригласили потомков героев, которые и помогали собирать сведения, делились воспоминаниями, документами и фотографиями из семейных архивов.
В сборнике удалось собрать истории о 2700 воинах. При этом около тысячи фамилий не попали в справочник в связи с тем, что не были найдены подтверждающие документы их причастности к 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.