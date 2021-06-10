«Единая Россия» поддержит реконструкцию Советской площади в Уфе

Партия «Единая Россия» поддержит реконструкцию Советской площади в Уфе в рамках проекта «Историческая память». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, который принял участие в региональной конференции единороссов. Вместе с главой Башкортостана, секретарём регионального отделения Радием Хабировым он также встретился с лидерами проекта «Вверх» и ознакомился со спортивными достижениями республики.

Где-то с самоиронией, а где-то и с шутками на грани фола начали региональную конференцию единороссы Башкортостана. В главных ролях – бывалые квнщики. Такого сценария второе лицо партии Андрей Турчак явно не ожидал и сразу отметил, что смелый подход помогает взглянуть на себя со стороны. Дальше разговор пошёл на серьезные темы. Делегаты, а их зарегистрировалось 187 человек, обсудили прошедшее предварительное голосование. Принять участие в процедуре мог любой желающий, даже если у него нет партийного билета.

У нас действительно были такие яркие неожиданности. Очень приятные, с одной стороны, не в русле, что мы предполагали. В Нефтекамске Яков Кугубаев очень здорово выстрелил. И таких примеров у нас несколько. То есть людям становится интересно, мы надеемся, что праймериз станет тем социальным лифтом, чтобы люди двигались вверх. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Двигаться вверх помогает и одноименный проект партии. Единомышленников объединяет мобильное приложение, которое разработали в прошлом году. В нём зарегистрировались не только руководство и члены «Единой России», но и сторонники. Площадка служит местом как общения, так и продвижения своих инициатив.

Федеральный семинар «Партийный лидер» стартовал накануне и продлится три дня. Чтобы принять в нём участие, в Уфу приехали 80 сторонников «Единой России» со всей страны. Они смотрят на политическое объединение с неформальной стороны, и сейчас количество участников этого проекта по всей России составляет порядка 140 тысяч человек. И лишь 27 процентов из них имеют на руках партийный билет.

С участниками семинара встретились Радий Хабиров и Андрей Турчак. Секретарь Генсовета партии отметил, что кадровый резерв, используя мобильное приложение, помог жителям страны в период самоизоляции. Волонтеры не оставили в беде нуждающихся, партия обеспечила врачей всем необходимым.

Закупались средства индивидуальной защиты, закупались кареты скорой помощи, закупались автомобили для участковых врачей, обеспечивалась закупка продуктов питания для врачей, которые в тот момент работали в «красной зоне». Помогали детям, которые вынуждены были уйти на удаленку и учились дома. Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»

Несмотря на пандемию, партия не остановила реализацию своих проектов. Так, в селе Зилаир единороссы инициировали реконструкцию Спасо-Преображенского храма. Ремонт, которого жители ждали долгие годы, обойдется в десятки миллионов рублей. Пристальное внимание и развитию спорта, который в Уфе доступен в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Андрей Турчак убедился в этом, посетив центр спортивной подготовки Римы Баталовой. В столице также достраивают дворец гимнастики и возведут современный центр борьбы.

Наша республика – это республика борцов. Поэтому я думаю, что есть куда двигаться, есть куда расти, есть над чем работать. Рима Баталова, депутат Государственной Думы России

Историческая память в центре Уфы. Глава Башкортостана показал секретарю Генсовета партии место, где 12 марта 1942 года тогда еще полковник Минигали Шаймуратов впервые взял в руки знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. На Советской площади установят памятник легендарному комдиву. Партия поддержит проект финансово.