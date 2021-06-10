Партия «Единая Россия» поддержит реконструкцию Советской площади в Уфе в рамках проекта «Историческая память». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, который принял участие в региональной конференции единороссов. Вместе с главой Башкортостана, секретарём регионального отделения Радием Хабировым он также встретился с лидерами проекта «Вверх» и ознакомился со спортивными достижениями республики.
Где-то с самоиронией, а где-то и с шутками на грани фола начали региональную конференцию единороссы Башкортостана. В главных ролях – бывалые квнщики. Такого сценария второе лицо партии Андрей Турчак явно не ожидал и сразу отметил, что смелый подход помогает взглянуть на себя со стороны. Дальше разговор пошёл на серьезные темы. Делегаты, а их зарегистрировалось 187 человек, обсудили прошедшее предварительное голосование. Принять участие в процедуре мог любой желающий, даже если у него нет партийного билета.
Двигаться вверх помогает и одноименный проект партии. Единомышленников объединяет мобильное приложение, которое разработали в прошлом году. В нём зарегистрировались не только руководство и члены «Единой России», но и сторонники. Площадка служит местом как общения, так и продвижения своих инициатив.
Федеральный семинар «Партийный лидер» стартовал накануне и продлится три дня. Чтобы принять в нём участие, в Уфу приехали 80 сторонников «Единой России» со всей страны. Они смотрят на политическое объединение с неформальной стороны, и сейчас количество участников этого проекта по всей России составляет порядка 140 тысяч человек. И лишь 27 процентов из них имеют на руках партийный билет.
С участниками семинара встретились Радий Хабиров и Андрей Турчак. Секретарь Генсовета партии отметил, что кадровый резерв, используя мобильное приложение, помог жителям страны в период самоизоляции. Волонтеры не оставили в беде нуждающихся, партия обеспечила врачей всем необходимым.
Несмотря на пандемию, партия не остановила реализацию своих проектов. Так, в селе Зилаир единороссы инициировали реконструкцию Спасо-Преображенского храма. Ремонт, которого жители ждали долгие годы, обойдется в десятки миллионов рублей. Пристальное внимание и развитию спорта, который в Уфе доступен в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. Андрей Турчак убедился в этом, посетив центр спортивной подготовки Римы Баталовой. В столице также достраивают дворец гимнастики и возведут современный центр борьбы.
Историческая память в центре Уфы. Глава Башкортостана показал секретарю Генсовета партии место, где 12 марта 1942 года тогда еще полковник Минигали Шаймуратов впервые взял в руки знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. На Советской площади установят памятник легендарному комдиву. Партия поддержит проект финансово.