Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил ЦУР в Уфе

Андрей Турчак сегодня посетил новое здание Центра управления республикой, которое построено в Уфе. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» заинтересовался, как с помощью цифровых технологий решаются проблемы граждан.

Знакомство с Центром управления республикой началось с Ситуационного центра, сотрудники которого с осени прошлого года приняли 90 тысяч заявок. В знак общего дела помощи людям Андрею Турчаку предложили ударить в колокол.

ЦУР Башкортостана состоит из трех блоков: экономической аналитики, социальных коммуникаций и информационного. Их совокупность позволяет реализовать главный принцип работы комплексной системы: «Знаем – решаем – предотвращаем – информируем – помогаем». Андрей Турчак поинтересовался, как обрабатываются обращения жителей.

В основе этого блока – система «Инцидент-менеджмент», которая действует в Башкортостане с октября 2018 года. Роботизированный механизм сбора и аналитики обращений из социальных сетей хорошо зарекомендовал себя в оперативном решении вопросов в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, образования, экологии. Всего через систему «Инцидент-менеджмент» прошло более 160 тысяч обращений.

Мы находимся в Центре управления Республикой Башкортостан, и, собственно говоря, именно в этом помещении концентрируется информация, которая характеризует состояние республики именно в настоящее время. Это касается и обращений жителей, это касается и экономических параметров. Концентрация информации позволяет делать правильные выводы в дальнейшем. По сути, это самое основное, что у нас есть. Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

Конечно, очень удобно, очень светло, красивое здание, наш антиковидный центр продолжает с сегодняшнего дня здесь работать также с 8 утра до 8 вечера. На сегодняшний день операторов у нас 8. Гульназ Алтынбаева, руководитель смены Ситуационного центра Республики Башкортостан