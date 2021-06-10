Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил ЦУР в Уфе

Андрей Турчак сегодня посетил новое здание Центра управления республикой, которое построено в Уфе. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» заинтересовался, как с помощью цифровых технологий решаются проблемы граждан.
Знакомство с Центром управления республикой началось с Ситуационного центра, сотрудники которого с осени прошлого года приняли 90 тысяч заявок. В знак общего дела помощи людям Андрею Турчаку предложили ударить в колокол.
ЦУР Башкортостана состоит из трех блоков: экономической аналитики, социальных коммуникаций и информационного. Их совокупность позволяет реализовать главный принцип работы комплексной системы: «Знаем – решаем – предотвращаем – информируем – помогаем». Андрей Турчак поинтересовался, как обрабатываются обращения жителей.
В основе этого блока – система «Инцидент-менеджмент», которая действует в Башкортостане с октября 2018 года. Роботизированный механизм сбора и аналитики обращений из социальных сетей хорошо зарекомендовал себя в оперативном решении вопросов в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, образования, экологии. Всего через систему «Инцидент-менеджмент» прошло более 160 тысяч обращений.
Центр управления республикой – это единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. Новые технологии помогут осуществить основной принцип работы – быть вместе с людьми, знать о проблемах и оперативно их решать.