«По конным маршрутам уникальный край»: куда поехать верхом в Башкирии

Журналисты оседлали коней и отправились в горы в поиске новых туристических маршрутов. В Башкортостане, помимо уже существующих традиционных туров, появляются новые направления индустрии туризма. Один из самых популярных видов активного отдыха – конная прогулка. Где можно провести выходные вдали от городской суеты и набраться сил на предстоящую рабочую неделю?

Тщательные приготовления, оглашение маршрута и инструктаж: как управлять скакуном, правильно сидеть и как себя вести в самых неожиданных ситуациях. Только после этого группа любителей активного отдыха покидает территорию конного двора.

Во время похода вся колона следует за вожаком. Именно он задаёт темп. Все скакуны в хозяйстве Халиковых с характером. Их повадки Алия знает отлично, ведь, можно сказать, не первый год в одной упряжке. Самое главное, что всадник должен понимать: управляет он не автомобилем, а живым существом. Лошади требуют особого обращения и ухода. Правило «сел и поехал» здесь не действует. 

Фото №1 - «По конным маршрутам уникальный край»: куда поехать верхом в Башкирии

Юлия принимает участие в конном туре впервые, но в седле держится как опытный наездник. Оказалось, что девушка питает к лошадям особую любовь и уже несколько месяцев занимается верховой ездой в обучающем центре

Я люблю лошадей, я это поняла, когда начала заниматься верховой ездой. Мне очень нравятся лошади, нравится проводить с ними время. Я чувствую себя с ними очень комфортно. И мне так захотелось конный тур. Я в группе во «ВКонтакте» нашла Алию, нашла этот тур и приехала сюда на субботу-воскресенье.

Юлия Гайнуллина, турист

Отправиться на подобную прогулку получается нечасто. Но тем ценнее впечатления от выезда. В восторг приводят не только животные, статные и грациозные, но и окрестности, по которым пролегает маршрут. Хребет Маярдак, гора Верблюжья шея и Альпийские луга. Пожалуй, одно из самых удивительных мест хребта Яндык – это каменные ворота, сделанные, можно сказать, самой природой.

Фото №2 - «По конным маршрутам уникальный край»: куда поехать верхом в Башкирии
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Полюбоваться красотами Южного Урала приезжают не только уфимцы. По словам организаторов конной прогулки, больше всего туристов из Москвы, Питера и Оренбурга. В целом хребет Маярдак легкодоступен. При этом трудно назвать инфраструктуру маршрута законченной. На туристической тропе нет специальной маркировки. И при каждом походе организаторы держат связь с МЧС. Рядом есть населённые пункты, практически везде ловит связь, а при необходимости подняться в гору сможет автомобиль помощи.

По конным маршрутам здесь вообще уникальный край. Один хребет плавно перетекает в другой. Вот сейчас мы находимся на Маярдаке, а если идти дальше по гребню, упираешься в Кирель, в Малиновую, там рукой уже подать до Ялангаса.  Также можно пройти через Журболото на Инзерские зубчатки.

Алия Халикова, организатор конного тура

Для того чтобы провести верхом час или все выходные, нужно немногое. Любить лошадей, природу родного края и обладать определённой смелостью. Смелостью хотя бы на время сменить городской комфорт на живописный пейзаж дикой природы. Хотя в первый раз с непривычки, возможно, дадут о себе знать мышцы, о существовании которых вы даже не подозревали.

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