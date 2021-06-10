«По конным маршрутам уникальный край»: куда поехать верхом в Башкирии

Журналисты оседлали коней и отправились в горы в поиске новых туристических маршрутов. В Башкортостане, помимо уже существующих традиционных туров, появляются новые направления индустрии туризма. Один из самых популярных видов активного отдыха – конная прогулка. Где можно провести выходные вдали от городской суеты и набраться сил на предстоящую рабочую неделю?

Тщательные приготовления, оглашение маршрута и инструктаж: как управлять скакуном, правильно сидеть и как себя вести в самых неожиданных ситуациях. Только после этого группа любителей активного отдыха покидает территорию конного двора.

Во время похода вся колона следует за вожаком. Именно он задаёт темп. Все скакуны в хозяйстве Халиковых с характером. Их повадки Алия знает отлично, ведь, можно сказать, не первый год в одной упряжке. Самое главное, что всадник должен понимать: управляет он не автомобилем, а живым существом. Лошади требуют особого обращения и ухода. Правило «сел и поехал» здесь не действует.

Юлия принимает участие в конном туре впервые, но в седле держится как опытный наездник. Оказалось, что девушка питает к лошадям особую любовь и уже несколько месяцев занимается верховой ездой в обучающем центре

Я люблю лошадей, я это поняла, когда начала заниматься верховой ездой. Мне очень нравятся лошади, нравится проводить с ними время. Я чувствую себя с ними очень комфортно. И мне так захотелось конный тур. Я в группе во «ВКонтакте» нашла Алию, нашла этот тур и приехала сюда на субботу-воскресенье. Юлия Гайнуллина, турист

Отправиться на подобную прогулку получается нечасто. Но тем ценнее впечатления от выезда. В восторг приводят не только животные, статные и грациозные, но и окрестности, по которым пролегает маршрут. Хребет Маярдак, гора Верблюжья шея и Альпийские луга. Пожалуй, одно из самых удивительных мест хребта Яндык – это каменные ворота, сделанные, можно сказать, самой природой.

Полюбоваться красотами Южного Урала приезжают не только уфимцы. По словам организаторов конной прогулки, больше всего туристов из Москвы, Питера и Оренбурга. В целом хребет Маярдак легкодоступен. При этом трудно назвать инфраструктуру маршрута законченной. На туристической тропе нет специальной маркировки. И при каждом походе организаторы держат связь с МЧС. Рядом есть населённые пункты, практически везде ловит связь, а при необходимости подняться в гору сможет автомобиль помощи.

По конным маршрутам здесь вообще уникальный край. Один хребет плавно перетекает в другой. Вот сейчас мы находимся на Маярдаке, а если идти дальше по гребню, упираешься в Кирель, в Малиновую, там рукой уже подать до Ялангаса. Также можно пройти через Журболото на Инзерские зубчатки. Алия Халикова, организатор конного тура