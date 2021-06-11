В Башкирии столкнулись две иномарки: трое пострадали

Сегодня ночью, 11 июня, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Datsun on-DO. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РБ.

ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Богдана Хмельницкого. За рулем "Ланоса" находился 23-летний парень, а "Датсуном" управлял 34-летний водитель.

В ДТП 37-летний пассажир автомобиля Datsun on-DO, водитель "Ланоса" и его 23-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.