В Башкирии работают пять базовых школ РАН

Академики РАН преподают для учащихся школ. В Башкортостане функционируют пять базовых образовательных учреждений Российской Академии наук. Три из них в Уфе, две другие – в Стерлитамаке и Нефтекамске. Они были созданы по инициативе президента РАН.

Одна из таких школ – лицей № 93. Классы здесь делятся на два профиля – физико-математический и естественно-научный. Уже с пятого класса дети углубленно изучают определенные предметы.

Наличие сертификата базовой школы Академии РАН обозначает, что молодых ученых в этих учреждениях будут взращивать со школьной парты. Критерии для таких учебных заведений строгие, в их числе число профильных классов и поступаемость в вузы. Сотрудничество с учеными начинается с восьмого класса.