В Башкирии мать выкинула трехлетнего сына на балкон в мороз

В Кумертау суд вынес приговор нерадивой матери за жестокое обращение с трехлетним ребенком. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе суда.

Вопиющий случай произошел в феврале текущего года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выставила своего трехлетнего сына в шортах и футболке на балкон, несмотря на то, что температура воздуха на улице составляла минус 16 градусов.

Ребенок сильно плакал и просил маму впустить его обратно. К счастью, малыша вовремя заметили соседи и вызвали полицию.