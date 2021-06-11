В Уфе чиновники мэрии стали фигурантами уголовного дела

Прокуратура провела проверку деятельности уфимской администрации и выявила серьёзные нарушения при строительстве детского сада. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Речь идёт о строительстве детского сада на 230 мест в Сипайлово. Еще в 2009 году мэрия заключила договор аренды земли для строительства дошкольного учреждения. Но в указанные сроки подрядчик сдал недостроенное здание, а должностные лица не приняли своевременных мер по понуждению застройщика к исполнению обязанностей.