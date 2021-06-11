В Уфе медикам и соцработникам, которые борются с COVID-19, установят памятник

В Уфе может появиться памятник медикам, волонтёрам и другим работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Радий Хабиров на встрече с профсоюзным активом Башкирии.

Появиться памятник может уже в 2022 году. В следующем году профсоюзные организации республики отметят свой 100-летний юбилей. В честь этого представители обратились к главе региона с просьбой увековечить труд врачей, волонтёров и соцработников, которые отдали все силы на борьбу с COVID-19.