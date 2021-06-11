В Башкирии помиловали молодого грабителя

Комиссия по вопросам помиловании при главе Башкирии рассмотрела четыре ходатайства осужденных, которые просили о смягчении наказания. Из четырёх прошений только один парень получил помилование.

Комиссия единогласно отказала распространителям наркотиков и убийце, однако молодого парня, которого обвинили в краже, освободили от наказания.

Мужчина был осужден за похищение мачтовой трансформаторной подстанции, изготовленной из насосно-компрессорных труб, которую он распилил и сдал в пункт приёма металла. Ущерб составил 5 тысяч рублей, а парня приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.