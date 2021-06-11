В Уфе отменили сезонный автобус для садоводов из-за некачественной дороги

В непростом положении оказались сотни дачников, которые теперь вынуждены добираться до своих огородов на попутках или такси. Некоторые пенсионеры и вовсе проходят несколько километров пешком. Чтобы решить проблему, достаточно залатать несколько наиболее аварийных участков асфальтовой дороги. Но все оказалось не так-то просто.
Едва ли не каждая поездка на дачу для пенсионера Салавата Гильманова, как последняя. Что-нибудь да и сломается по дороге. При том, что у него высокопроходимая машина. Что уж говорить о простых легковушках.
Именно из-за плохой дороги «Башавтотранс» отменил автобусные рейсы к дачным товариществам. Раньше в летнее время из Уфы к садам ездил сезонный маршрут. Однако в компании заявили, что пускать на линию пассажирский транспорт попросту небезопасно.
Сады расположены вдоль всего пятикилометрового участка, находящегося в стороне от основной трассы. Тем, у кого нет машины, приходится заказывать такси или идти пешком. Особенно трудно пенсионерам, которые чуть ли не со слезами на глазах говорят, что они заложники ситуации и порой вынуждены сидеть без еды, не имея возможности уехать в город.
Асфальтовое полотно долгое время не ремонтировалось. Решить проблему помог бы ямочный ремонт. Дачники неоднократно писали обращения во все возможные инстанции. Тогда-то и выяснилось, что дорога и вовсе не предназначена для нужд общего пользования.
Как стало известно, дорога имеет статус промысловой, т.е. относящейся к конкретному предприятию. А потому и пользоваться ей могут только служебные автомобили для собственных производственных нужд. А вот дачники формально ездить по ней не должны. Конечно, закрывать для них этот путь никто не собирается, но и делать ремонт специально для них – тоже.
Представители предприятия пояснили, что для промышленных нужд дорогу в основном используют большегрузы. Нынешнее состояние для них не является критичным. По всей видимости, ремонт в планах пока не стоит. На сегодня в садах около 900 участков. И дачники уже начали задаваться вопросом: как же так получилось, что за все время существования товарищества у них не оказалось собственной дороги?