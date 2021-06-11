В Уфе отменили сезонный автобус для садоводов из-за некачественной дороги

В непростом положении оказались сотни дачников, которые теперь вынуждены добираться до своих огородов на попутках или такси. Некоторые пенсионеры и вовсе проходят несколько километров пешком. Чтобы решить проблему, достаточно залатать несколько наиболее аварийных участков асфальтовой дороги. Но все оказалось не так-то просто.

Едва ли не каждая поездка на дачу для пенсионера Салавата Гильманова, как последняя. Что-нибудь да и сломается по дороге. При том, что у него высокопроходимая машина. Что уж говорить о простых легковушках.

Линия опоры, на которой стоит переднее колесо, оборвало. При остановке сломалось. Владимир Бородавко

Именно из-за плохой дороги «Башавтотранс» отменил автобусные рейсы к дачным товариществам. Раньше в летнее время из Уфы к садам ездил сезонный маршрут. Однако в компании заявили, что пускать на линию пассажирский транспорт попросту небезопасно.

Сады расположены вдоль всего пятикилометрового участка, находящегося в стороне от основной трассы. Тем, у кого нет машины, приходится заказывать такси или идти пешком. Особенно трудно пенсионерам, которые чуть ли не со слезами на глазах говорят, что они заложники ситуации и порой вынуждены сидеть без еды, не имея возможности уехать в город.

Живу в Затоне, не могу попасть домой, потому что нет автобуса. Вот до слез дохожу, дохожу туда и плачу. Прихожу, валерьянку пью и корвалол. Наиля Магасумова

Из города ехать, нужно тащить продукты хотя бы на неделю, много не утащишь. Мы мне можем все привезти, что нам нужно. Лидия Мешкова

Асфальтовое полотно долгое время не ремонтировалось. Решить проблему помог бы ямочный ремонт. Дачники неоднократно писали обращения во все возможные инстанции. Тогда-то и выяснилось, что дорога и вовсе не предназначена для нужд общего пользования.

Как стало известно, дорога имеет статус промысловой, т.е. относящейся к конкретному предприятию. А потому и пользоваться ей могут только служебные автомобили для собственных производственных нужд. А вот дачники формально ездить по ней не должны. Конечно, закрывать для них этот путь никто не собирается, но и делать ремонт специально для них – тоже.

Раньше дорога была нормальной, хорошо добирались. Если появится ямка, ее подлатывали. А сейчас никто не обращает внимание. Гравий засипят, но он разлетается. В прошлом году засыпали, автобус пошел. А уже к осени его не осталось, ездить невозможно. Фаниля Ихсанова