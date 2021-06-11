В Уфе отметили День подписчика

Праздник украсил концерт с участием известных башкирских исполнителей и творческих коллективов, а также розыгрыш среди подписчиков ценных призов – телевизоров, микроволновых печей, мультиварок. Гости имели возможность подписаться на печатные издания, купить книжную продукцию издательства «Китап» и пообщаться с журналистами республиканских изданий. Также в ходе мероприятия состоялось награждение выдающихся работников сферы печати.