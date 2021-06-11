В Уфе нашли жуткую детскую площадку

Жители уфимского Затона нашли жуткую детскую площадку. Опасная территория расположилась во дворе дома №320/1 по улице Ахметова.
Телеканал ГТРК «Башкортостан» передаёт возмущение жителей, которые сняли на видео опасную для жизни детскую площадку. Дело в том, что металлический забор во дворе очень острый. Из него торчат саморезы и колючая металлическая проволока.
Уфимцы отмечают, что о такой забор очень легко порезаться не только ребёнку, но даже внимательному взрослому. Местные жители требуют обезопасить детское пространство, пока не произошло страшной беды.
Фото: ГТРК «Башкортостан»