Уроженца Уфы задержали за интимную связь с 11-летней девочкой

Как передаёт телеканал РЕН-ТВ, мужчина нашёл в телефоне своей малолетней дочери переписку якобы с 17-летним парнем. Их разговоры носили крайне откровенный характер, парень несколько раз присылал девочке фотографии своего полового органа. А вскоре выяснилось, что у школьницы произошло три встречи с парнем, где он совершал к ней действия сексуального характера.