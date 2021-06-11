Уроженца Уфы задержали за интимную связь с 11-летней девочкой

43-летний отец 11-летней школьницы задержал предполагаемого педофила в Подмосковье. Им оказался 26-летний уроженец Уфы.
Как передаёт телеканал РЕН-ТВ, мужчина нашёл в телефоне своей малолетней дочери переписку якобы с 17-летним парнем. Их разговоры носили крайне откровенный характер, парень несколько раз присылал девочке фотографии своего полового органа. А вскоре выяснилось, что у школьницы произошло три встречи с парнем, где он совершал к ней действия сексуального характера.
В очередной раз, когда 26-летний парень, который представился подростком, пришёл на встречу с девочкой в парке, его задержал отец пострадавшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.