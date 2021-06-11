В России впервые с конца февраля зарегистрировали 12 тысяч ковид-зараженных

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Впервые с конца февраля в России было зарегистрировано 12 505 заражённых коронавирусом за сутки. Общее количество заболевших достигло 5 180 454. При этом одновременно болеют 272 597 человек. Этот показатель вновь начал расти.

С выздоровлением выписали 10 188 пациентов (за всё время – 4 782 183), смертью закончилось ещё 396 случаев (за всё время – 125 674).