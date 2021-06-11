В России впервые с конца февраля зарегистрировали 12 тысяч ковид-зараженных

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Впервые с конца февраля в России было зарегистрировано 12 505 заражённых коронавирусом за сутки. Общее количество заболевших достигло 5 180 454. При этом одновременно болеют 272 597 человек. Этот показатель вновь начал расти.
С выздоровлением выписали 10 188 пациентов (за всё время – 4 782 183), смертью закончилось ещё 396 случаев (за всё время – 125 674).
В Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 95 заболевших коронавирусом. За всё время пандемии выявили уже 39 193 зараженных. Выздоровели 67 человек за сутки, за всё время – 37 252. Скончались двое (за всё время – 537).