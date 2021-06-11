В Башкирии прошла церемония награждения медалью «За трудовую доблесть»

Справка: медаль «За трудовую доблесть» изготовлена из серебра. На лицевой стороне в центре расположено рельефное изображение рук, обнимающих стилизованное изображение соцветия курая. Справа от центрального изображения расположена площадка с рельефным изображением колоса, слева – с деталью шестеренки. Сверху и снизу по кругу площадки соединены лентами, на которых расположены надписи «Республика Башкортостан» и «За трудовую доблесть». Оборотная сторона медали представляет собой чистое поле с расположенной справа внизу оливковой ветвью.