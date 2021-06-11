В Башкирии прошла церемония награждения медалью «За трудовую доблесть»

11 июня в Уфе перед Домом профсоюзов прошла торжественная церемония вручения медалей «За трудовую доблесть».

Фото №1 - В Башкирии прошла церемония награждения медалью «За трудовую доблесть»

В 2019 году награда была учреждена указом главы Башкирии. Медалью награждают за профессиональное мастерство, многолетний труд и за высокие трудовые достижения. С именами награждаемых связаны достижения в различных сферах общества: промышленность, культура, наука, образование, здравоохранение.

Местом проведения церемонии выбрана площадь перед Домом профсоюзов. Конечно, такая территория проведения мероприятия выбрана не случайно.

Во-первых, главная задача профсоюзов – представлять и защищать права и интересы человека труда. Во-вторых, здесь рядом памятник народному поэту Башкортостана, нашему горячо любимому Мустаю Кариму. Мустафа Сафич – наш нравственный маяк во всех смыслах этого слова. Для нас он – настоящий герой труда.

Радий Хабиров 

Сегодня медали «За трудовую доблесть» из рук Радия Хабирова получили 100 жителей Башкирии. Среди них врачи, учителя, ученые, работники АПК, культуры и социальной сферы.

Справка: медаль «За трудовую доблесть» изготовлена из серебра. На лицевой стороне в центре расположено рельефное изображение рук, обнимающих стилизованное изображение соцветия курая. Справа от центрального изображения расположена площадка с рельефным изображением колоса, слева – с деталью шестеренки. Сверху и снизу по кругу площадки соединены лентами, на которых расположены надписи «Республика Башкортостан» и «За трудовую доблесть». Оборотная сторона медали представляет собой чистое поле с расположенной справа внизу оливковой ветвью.

Фото: ИА Башинформ. 

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