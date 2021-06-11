В Башкирии прошла церемония награждения медалью «За трудовую доблесть»

11 июня в Уфе перед Домом профсоюзов прошла торжественная церемония вручения медалей «За трудовую доблесть».
В 2019 году награда была учреждена указом главы Башкирии. Медалью награждают за профессиональное мастерство, многолетний труд и за высокие трудовые достижения. С именами награждаемых связаны достижения в различных сферах общества: промышленность, культура, наука, образование, здравоохранение.
Местом проведения церемонии выбрана площадь перед Домом профсоюзов. Конечно, такая территория проведения мероприятия выбрана не случайно.
Сегодня медали «За трудовую доблесть» из рук Радия Хабирова получили 100 жителей Башкирии. Среди них врачи, учителя, ученые, работники АПК, культуры и социальной сферы.
Справка: медаль «За трудовую доблесть» изготовлена из серебра. На лицевой стороне в центре расположено рельефное изображение рук, обнимающих стилизованное изображение соцветия курая. Справа от центрального изображения расположена площадка с рельефным изображением колоса, слева – с деталью шестеренки. Сверху и снизу по кругу площадки соединены лентами, на которых расположены надписи «Республика Башкортостан» и «За трудовую доблесть». Оборотная сторона медали представляет собой чистое поле с расположенной справа внизу оливковой ветвью.
Фото: ИА Башинформ.