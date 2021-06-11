В Башкирии из-за молнии многодетная семья осталась без крыши над головой

9 июня в Альшеевском районе разыгралась сильная гроза. В деревне Кармышево молния оставила многодетную семью без крыши над головой.

Как сообщают очевидцы изданию «Юрюзань», в момент произошедшего семьи не было дома – они возвращались с работы на машине. Молния ударила в дом около шести часов вечера – в помещении сразу началось возгорание. Пожарных вызвали соседи погорельцев, однако огонь успел уничтожить вещи, мебель, технику.

Теперь семья с тремя детьми трёх, шести и 13-ти лет осталась без крыши над головой. Дом был куплен на материнский капитал, а отец семейства своими руками сделал пристрой. Неравнодушные сельчане пытаются помочь пострадавшей семье.