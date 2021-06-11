В Уфе всё-таки ограничат максимальную скорость электросамокатов

Однако ограничение по скорости будет введено лишь на трёх улицах. В частности, до 10 км/ч ограничат скорость на проспекте Октября, на улицах Ленина и Заки Валиди. Также в парках и скверах скорость самокатов будет ограничена до 15 км/ч.