В Башкирии два парня до смерти забили трубой собутыльников

По версии следствия, инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Парни проводили вечер за распитием спиртных напитков с двумя односельчанами. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой парни жестоко избили знакомых. Испугавшись, что пострадавшие обратятся в полицию, парни взяли металлическую трубу и избили собутыльников до смерти. После этого на повозке они вывезли трупы в лес, где закидали их тряпками. От орудия убийства подозреваемые также избавились.