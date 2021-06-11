Радий Хабиров рассказал, где в Уфе установят стелу «Город трудовой доблести»

Нам всем вместе нужно задуматься над тем, чтобы мы "черные" зарплаты выводили из тени. Потому что это первая защита прав людей, которые работают. Необходимо задуматься о повышении заработной платы повсеместно. Мы уверены, что все действия нашей республики, направленные на повышение ее инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, будут способствовать тому, что будут появляться высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан