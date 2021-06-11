Радий Хабиров рассказал, где в Уфе установят стелу «Город трудовой доблести»

В Уфе установят памятник работникам, которые боролись с коронавирусом. Об этом сообщил Радий Хабиров во время встречи с руководителями профсоюзов республики. Открытие постамента приурочат к 100-летнему юбилею профсоюзной организации Башкортостана, который отметят в следующем году. В ходе общения руководитель региона также отметил, что общая задача – сократить количество безработных.

Их число со 120 тысяч в период пандемии сократилось до 50 тысяч человек. И хотя вакансии превышают спрос, люди не соглашаются на предлагаемую работу из-за низкой зарплаты.

Нам всем вместе нужно задуматься над тем, чтобы мы "черные" зарплаты выводили из тени. Потому что это первая защита прав людей, которые работают. Необходимо задуматься о повышении заработной платы повсеместно. Мы уверены, что все действия нашей республики, направленные на повышение ее инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, будут способствовать тому, что будут появляться высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана предложил участникам встречи включить представителей профсоюзных организаций в состав инвестиционного совета. Они смогут сразу же знакомиться с потенциальными инвесторами, которые заходят в регион, а также узнавать о предлагаемых вакансиях и условиях труда. Пользуясь случаем, Радий Хабиров поздравил представителей профсоюзов республики с присвоением Уфе звания «Город трудовой доблести». После долгих совещаний и опросов было принято решение установить одноименную стелу в районе новой Набережной, справа от Бельского моста. Глава республики также пообещал всестороннюю поддержку профсоюзам региона поддержку в реализации предложенных инициатив. 

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Нам как воздух необходим проект «Земский работник культуры», по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».  На «Арт-курултае» в мае он озвучил, что хоть и нет на уровне России пока такого проекта, мы в Башкирии, поскольку нам не привыкать быть первыми, этот проект запускаем.

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