Радий Хабиров рассказал, где в Уфе установят стелу «Город трудовой доблести»

В Уфе установят памятник работникам, которые боролись с коронавирусом. Об этом сообщил Радий Хабиров во время встречи с руководителями профсоюзов республики. Открытие постамента приурочат к 100-летнему юбилею профсоюзной организации Башкортостана, который отметят в следующем году. В ходе общения руководитель региона также отметил, что общая задача – сократить количество безработных.
Их число со 120 тысяч в период пандемии сократилось до 50 тысяч человек. И хотя вакансии превышают спрос, люди не соглашаются на предлагаемую работу из-за низкой зарплаты.
Глава Башкортостана предложил участникам встречи включить представителей профсоюзных организаций в состав инвестиционного совета. Они смогут сразу же знакомиться с потенциальными инвесторами, которые заходят в регион, а также узнавать о предлагаемых вакансиях и условиях труда. Пользуясь случаем, Радий Хабиров поздравил представителей профсоюзов республики с присвоением Уфе звания «Город трудовой доблести». После долгих совещаний и опросов было принято решение установить одноименную стелу в районе новой Набережной, справа от Бельского моста. Глава республики также пообещал всестороннюю поддержку профсоюзам региона поддержку в реализации предложенных инициатив.