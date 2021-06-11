В Бижбуляке заканчивается строительства языковой школы

Подобного учебного заведения в районе нет. Ученики будут изучать несколько языков. Помимо школьной программы, они смогут посещать еще и лингвистические кружки. Последние штрихи в прямом и переносном смысле. Малярные работы почти закончены. Строителям нужно успеть до 1 сентября.

Школа станет одной из самых крупных в районе. Она будет готова принять более 300 детей на площади более 6 тысяч квадратных метров. Когда вместо строителей в учебное заведение начнут ходить ученики, ждет и директор Изольда Родичкина. Школы подобного типа в районе еще не было. Программа будет с лингвистическим уклоном.

А вот десятые и одиннадцатые классы будут разделены на физико-математический и социально-гуманитарные профили. Также планируется создать свой медиацентр и театральную студию. Тем более, что большой актовый зал позволяет ставить спектакли. Условия будут созданы и для развития детей в спорте.

Село Бижбуляк активно застраивается. В северном микрорайоне, где строится школа, выделено 600 участков под частные дома. Почти половина из них уже заселены. Строительство школы начали еще в 2019 году.