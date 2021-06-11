Житель Башкирии едва не разбился, повиснув на бельевой веревке

В конце мая в Салавате произошло чрезвычайное происшествие. На многоэтажном доме по улице Калинина на бельевой верёвке между этажами повис мужчина.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, горожанина заперли в квартире. Тогда он решил выйти из дома по бельевой верёвке, которую спустил из окна. Но в какой-то момент верёвка сильно обмотала руку мужчины, из-за чего тот застрял между вторым и третьим этажами.

К счастью, крики мужчины были услышаны. На место инцидента прибыли пожарные, которые освободили несчастного и спустили его на землю. В таком опасном положении бедолага провисел около десяти минут.