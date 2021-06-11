В Башкирии создадут интерактивную карту «Древности Татышлинской земли»

Институт этнологических исследований им. Кузеева и администрация Татышлинского района заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому для школьников, учителей и музейных работников района ученые института будут организовывать экскурсии на памятники археологии. Это позволит также проводить широкие мероприятия по сохранению объектов.
Планируется также создать интерактивную карту «Древности Татышлинской земли». На сегодняшний день собрана информация о 54 археологических памятниках на территории муниципалитета.