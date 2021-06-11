В Башкирии создадут интерактивную карту «Древности Татышлинской земли»

Институт этнологических исследований им. Кузеева и администрация Татышлинского района заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому для школьников, учителей и музейных работников района ученые института будут организовывать экскурсии на памятники археологии. Это позволит также проводить широкие мероприятия по сохранению объектов.

Нужно сказать, что именно на Татышлинской земле очень часто проводятся экспедиции.

Регина Мухаметзянова-Дуггал, и.о. директора Института этнологических исследований ИМ. Р.Г. Кузеева

Соглашение о сотрудничестве дает возможность изучения и исследования нашего историко-культурного наследия. Это может повлиять на туристический потенциал.

Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Планируется также создать интерактивную карту «Древности Татышлинской земли». На сегодняшний день собрана информация о 54 археологических памятниках на территории муниципалитета. 

Большинство населения знает о своей истории, о своих бабушках, дедушках. Детям 21 века мы хотели рассказать настоящую историю.

Айнур Тузбеков, научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
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