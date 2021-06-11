В Башкирии создадут интерактивную карту «Древности Татышлинской земли»

Институт этнологических исследований им. Кузеева и администрация Татышлинского района заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому для школьников, учителей и музейных работников района ученые института будут организовывать экскурсии на памятники археологии. Это позволит также проводить широкие мероприятия по сохранению объектов.