В Башкирии нашли подростка, который убил продавщицу 15 лет назад

Тогда в сельский магазин ворвались двое парней. Они требовали денег из кассы, но 52-летняя продавщица дала отпор грабителям. Однако 16-летний парень нанёс ей удары ножом, а потом ударил гирями для весов. Несчастная скончалась сразу.

Только через 15 лет удалось выяснить, что нападавшему на сегодняшний день 31 год. Он уже трижды привлекался к уголовной ответственности: за разбой, за кражу и за незаконное проникновение в чужой дом. Его сообщник скончался от инфекционного заболевания. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.