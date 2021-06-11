В Башкирии более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ

Комфортные условия и сэкономленное время. Более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ. С недавнего времени поставить на учет машину можно не только в управлении ГИБДД, но и в многофункциональном центре, который расположен в торговом центре «Аркада» по улице Губайдуллина.