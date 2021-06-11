В Башкирии более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ

Комфортные условия и сэкономленное время. Более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ. С недавнего времени поставить на учет машину можно не только в управлении ГИБДД, но и в многофункциональном центре, который расположен в торговом центре «Аркада» по улице Губайдуллина.

Все проверочные мероприятия по осмотру легкового автомобиля или мотоцикла проводятся сотрудниками ГИБДД на специализированной площадке торгового центра. В офисе МФЦ оформляются документы с присвоением государственных регистрационных знаков транспортному средству.

Заявитель обращается в окно, расположенное на втором этаже. Инспектор проверяет транспортное средство на наличие ограничений, розыска. В случае, если ограничение розыска отсутствует, инспектор отправляет гражданина на осмотр, который производится на подземной парковке.

Артур Давлетов, старший госинспектор отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Уфе
Фото №1 - В Башкирии более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ

Почему я здесь? Здесь удобнее в плане быстроты, то есть сверка здесь на первом этаже проходит, быстро проверяют, приходишь на второй этаж.

Ригина Бирдигулова, автолюбитель
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