В Башкирии более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ

Комфортные условия и сэкономленное время. Более 800 человек зарегистрировали свой автомобиль через МФЦ. С недавнего времени поставить на учет машину можно не только в управлении ГИБДД, но и в многофункциональном центре, который расположен в торговом центре «Аркада» по улице Губайдуллина.
Все проверочные мероприятия по осмотру легкового автомобиля или мотоцикла проводятся сотрудниками ГИБДД на специализированной площадке торгового центра. В офисе МФЦ оформляются документы с присвоением государственных регистрационных знаков транспортному средству.