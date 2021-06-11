«Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на
благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое
количество соглашений с инвесторами.
Что это значит для республики? Об этом эксперты
рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».
По словам директора Института стратегических
исследований РБ Александра Дегтярева, борьба за место в федеральных рейтингах
позволяет монетизировать в будущее высокие позиции. Более того, в планах у
республики выйти на 5 место было к 2024 году, однако с задачей справились
значительно раньше.
Пятое место в рейтинге – это то, что было записано в программе
инвестиционного развития республики. Это было в планах на 2024 год. А сейчас
еще только 2021 год, а мы уже на 5 месте. Самое главное – не достичь вершины, а
удержаться на ней. Эти позиции надо удержать, а завтра добиться новых успехов.
Одни говорят: "Зачем эти рейтинги?" На этот счет могу привести пример. Давно
нахожусь в хороших отношениях с академиком Садовничим, ректором МГУ, так вот он
говорил, что мы бьемся за рейтинги в области образования, потому что эти
рейтинги монетизируют эти позиции. Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований РБ
Руководитель
экспертной группы АСИ Альберт Гарипов отмечает, что процесс рейтингования –
очень сложный. Каждый отдельный орган власти ежеквартально подает свои отчеты.
Сам рейтинг считается сложным, там больше 200 показателей.
Существует 8 различных целевых моделей. После того, как мы вошли в
десятки, поставили задачу не расслабляться. В десятке – сильные регионы. В каждой
из целевых моделей есть свои показатели. Эти цифры нужно было улучшать. Где-то
это снижение сроков рассмотрения документов, где-то меры поддержки
предпринимателей и так далее. По каждой целевой модели есть свой ответственный
орган исполнительной власти. Ежеквартально они публикуют отчеты на площадке
АСИ, показывают движение. В АСИ есть экспертная группа, она проверяет
правильность данных в отчетах, ежеквартально ставят оценки. Они говорят,
соответствуют ли данные реальности. С помощью рейтингования бизнес имеет
возможности для улучшения условий, а республика, поднимаясь в рейтинге,
повышает свою монетизацию. Альберт Гарипов, руководитель экспертной группы АСИ