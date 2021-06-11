«Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое количество соглашений с инвесторами.

Фото №1 - «Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Что это значит для республики? Об этом эксперты рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».

По словам директора Института стратегических исследований РБ Александра Дегтярева, борьба за место в федеральных рейтингах позволяет монетизировать в будущее высокие позиции. Более того, в планах у республики выйти на 5 место было к 2024 году, однако с задачей справились значительно раньше.

Фото №2 - «Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Пятое место в рейтинге – это то, что было записано в программе инвестиционного развития республики. Это было в планах на 2024 год. А сейчас еще только 2021 год, а мы уже на 5 месте. Самое главное – не достичь вершины, а удержаться на ней. Эти позиции надо удержать, а завтра добиться новых успехов. Одни говорят: "Зачем эти рейтинги?" На этот счет могу привести пример. Давно нахожусь в хороших отношениях с академиком Садовничим, ректором МГУ, так вот он говорил, что мы бьемся за рейтинги в области образования, потому что эти рейтинги монетизируют эти позиции. 

Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований РБ

Руководитель экспертной группы АСИ Альберт Гарипов отмечает, что процесс рейтингования – очень сложный. Каждый отдельный орган власти ежеквартально подает свои отчеты.

Фото №3 - «Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Сам рейтинг считается сложным, там больше 200 показателей. Существует 8 различных целевых моделей.  После того, как мы вошли в десятки, поставили задачу не расслабляться. В десятке – сильные регионы. В каждой из целевых моделей есть свои показатели. Эти цифры нужно было улучшать. Где-то это снижение сроков рассмотрения документов, где-то меры поддержки предпринимателей и так далее. По каждой целевой модели есть свой ответственный орган исполнительной власти. Ежеквартально они публикуют отчеты на площадке АСИ, показывают движение. В АСИ есть экспертная группа, она проверяет правильность данных в отчетах, ежеквартально ставят оценки. Они говорят, соответствуют ли данные реальности. С помощью рейтингования бизнес имеет возможности для улучшения условий, а республика, поднимаясь в рейтинге, повышает свою монетизацию. 

Альберт Гарипов, руководитель экспертной группы АСИ
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