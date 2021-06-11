«Республика повышает монетизацию»: эксперты о выходе Башкортостана в топ-5 рейтинга АСИ

Пятое место в рейтинге – это то, что было записано в программе инвестиционного развития республики. Это было в планах на 2024 год. А сейчас еще только 2021 год, а мы уже на 5 месте. Самое главное – не достичь вершины, а удержаться на ней. Эти позиции надо удержать, а завтра добиться новых успехов. Одни говорят: "Зачем эти рейтинги?" На этот счет могу привести пример. Давно нахожусь в хороших отношениях с академиком Садовничим, ректором МГУ, так вот он говорил, что мы бьемся за рейтинги в области образования, потому что эти рейтинги монетизируют эти позиции.

Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований РБ