«Видна системная работа»: Рустам Камалов об успехах Башкортостана на ПМЭФ

Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое количество соглашений с инвесторами.

Фото №1 - «Видна системная работа»: Рустам Камалов об успехах Башкортостана на ПМЭФ

Что это значит для республики? Об этом эксперты рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рустам Камалов подчеркивает, что битва за первую «десятку» в рейтинге АСИ развернулась нешуточная. Регионы-конкуренты рядом с Башкортостаном – сильные.  

Фото №2 - «Видна системная работа»: Рустам Камалов об успехах Башкортостана на ПМЭФ

Рейтинг АСИ для развития бизнеса имеет важное значение. Жесточайшая конкуренция среди регионов: если исключить регионы с большим количеством ресурсов, можно отметить Калужскую область, Татарстан, которые смогли выдвинуть свои регионы на ведущие места. Мы пошли тоже по этому пути. Темп не надо терять. У нас был несколько застой, сегодня мы заслуженно начинаем двигаться вперед. Видна системная работа руководства республики. Надо отметить, что в заслугу руководства республики надо включить и то, что план принят был на среднесрочную перспективу, на период деятельности главы региона. То есть не до 2050 года, а до 2024 года, ровно на период работы руководителя республики. 

Рустам Камалов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперты в один голос отмечают: прыжок в рейтинге с 9 на 5 место – это выдающийся результат. 

В этом году республика показала выдающиеся результаты, переместившись с 9 на 5 позицию. Предприниматели отмечают снижение административного давления на бизнес, очень хорошие государственные сервисы и улучшение работы с финансовыми инструментами. 

Александр Любосердов, советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», член комиссии государственного совета МСП

Эксперты отмечают, что региональные власти в Санкт-Петербурге отработали на "отлично". 

Пенальти

Я считаю, что команда Башкортостана сработала на “отлично”. Стенд республики стал крупной региональной площадкой на форуме. И одной из самых реактивных. Посетители стенда могли на себе испытать даже запахи Башкортостана. Республика продемонстрировала свой инвестиционный потенциал. Десятки переговоров с международными переговорами сделали свое – 122 миллиарда рублей в инвестициях. 

Владимир Селиванов, гендиректор Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ

Мы поддерживаем позиции Башкортостана в рейтинге АСИ. Это доказывает серьезную работу команды для привлечения инвесторов. Мы надеемся, что в будущем Республика Башкортостан займет в рейтинге одно из первых мест.

Инна Рыкова,  руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ
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