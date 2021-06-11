«Видна системная работа»: Рустам Камалов об успехах Башкортостана на ПМЭФ

Рейтинг АСИ для развития бизнеса имеет важное значение. Жесточайшая конкуренция среди регионов: если исключить регионы с большим количеством ресурсов, можно отметить Калужскую область, Татарстан, которые смогли выдвинуть свои регионы на ведущие места. Мы пошли тоже по этому пути. Темп не надо терять. У нас был несколько застой, сегодня мы заслуженно начинаем двигаться вперед. Видна системная работа руководства республики. Надо отметить, что в заслугу руководства республики надо включить и то, что план принят был на среднесрочную перспективу, на период деятельности главы региона. То есть не до 2050 года, а до 2024 года, ровно на период работы руководителя республики.

Рустам Камалов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.