«Видна системная работа»: Рустам Камалов об успехах Башкортостана на ПМЭФ
Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на
благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое
количество соглашений с инвесторами.
Что это значит для республики? Об этом эксперты
рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».
Кандидат экономических наук, доцент Финансового
университета при Правительстве РФ Рустам Камалов подчеркивает, что битва
за первую «десятку» в рейтинге АСИ развернулась нешуточная. Регионы-конкуренты
рядом с Башкортостаном – сильные.
Рейтинг АСИ для развития бизнеса имеет важное значение.
Жесточайшая конкуренция среди регионов: если исключить регионы с большим
количеством ресурсов, можно отметить Калужскую область, Татарстан, которые
смогли выдвинуть свои регионы на ведущие места. Мы пошли тоже по этому пути.
Темп не надо терять. У нас был несколько застой, сегодня мы заслуженно начинаем
двигаться вперед. Видна системная работа руководства республики. Надо отметить,
что в заслугу руководства республики надо включить и то, что план принят был на
среднесрочную перспективу, на период деятельности главы региона. То есть не до
2050 года, а до 2024 года, ровно на период работы руководителя республики.
Рустам Камалов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Эксперты в один голос отмечают: прыжок в рейтинге с 9 на 5 место – это выдающийся результат.
В этом году республика показала выдающиеся результаты, переместившись с 9 на 5 позицию. Предприниматели отмечают снижение административного давления на бизнес, очень хорошие государственные сервисы и улучшение работы с финансовыми инструментами.
Александр Любосердов, советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», член комиссии государственного совета МСП
Эксперты отмечают, что региональные власти в Санкт-Петербурге отработали на "отлично".
Я считаю, что команда Башкортостана сработала на “отлично”. Стенд республики стал крупной региональной площадкой на форуме. И одной из самых реактивных. Посетители стенда могли на себе испытать даже запахи Башкортостана. Республика продемонстрировала свой инвестиционный потенциал. Десятки переговоров с международными переговорами сделали свое – 122 миллиарда рублей в инвестициях.
Владимир Селиванов, гендиректор Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ
Мы поддерживаем позиции Башкортостана в рейтинге АСИ. Это
доказывает серьезную работу команды для привлечения инвесторов. Мы надеемся, что
в будущем Республика Башкортостан займет в рейтинге одно из первых мест.
Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ