«Как медом намазано»: эксперты об инвестиционной привлекательности Башкортостана
Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на
благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое
количество соглашений с инвесторами.
Что это значит для республики? Об этом эксперты
рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».
Территории опережающего развития, институт
бизнес-шерифов – все это помогло региону сделать значительный шаг вперед в сфере
привлечения инвестиций.
Дело не в смелости, а в масштабном мышлении. Создание 5 территорий
опережающего развития – уникальная ситуация. Назовите еще регион, где такое
есть. Выстраивается поддержка бизнеса на всех эшелонах. Свобода выбора векторов
развития – она и поддерживается такими инструментами управления. Раньше было не
так. Совсем недавно про Башкирию говорили, что ее объезжают инвесторы стороной.
А сейчас обратите внимание: в наш офис на ПМЭФ постоянно шли инвесторы. Как
медом намазано. Это говорит о чем? Это как раз идет речь о монетизации
политических дивидендов, которые получает республика.
Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований РБ.
Политологи
считают, что успех в рейтинге АСИ целиком и полностью зависит от того, как
региональная власть понимает общие правила игры.
Чтобы быть успешным, надо понимать правила игры. Понимать, что
хочет федеральный центр. Очень важно, чтобы это было уместно. Бизнес-шерифы
порой не успевают разобрать все новые программы поддержки, их нужно учить
сверху-вниз. Чтобы даже глава сельсовета понимал, какие есть задачи,
инструменты, с кем решать эти вопросы. Когда у человека нет понимания, он и не
включается в решение этого вопроса. Это важно для того, чтобы республика не
просто вписывалась в рейтинге, а могла адаптировать конкретные решения в
конкретные действия. Правильно подключить финансовый поток к городу или району
– важное умение.
Владимир Савичев, политолог
Представители бизнеса отмечают, что республиканские власти действительно научились выстраивать диалог с бизнесом.
Было видно, как власти республики работают с бизнесом. Когда власть идет навстречу, слышит и слушает, когда бизнес участвует в законотворчестве – так оно и получается. Во многих регионах предпринимателей не слышат. Только симбиоз власти и бизнеса дает такие результаты.
Сергей Миронов, президент Союза управляющих ресторанами, доцент РАНХиГС при Президенте РФ