«Как медом намазано»: эксперты об инвестиционной привлекательности Башкортостана

Чтобы быть успешным, надо понимать правила игры. Понимать, что хочет федеральный центр. Очень важно, чтобы это было уместно. Бизнес-шерифы порой не успевают разобрать все новые программы поддержки, их нужно учить сверху-вниз. Чтобы даже глава сельсовета понимал, какие есть задачи, инструменты, с кем решать эти вопросы. Когда у человека нет понимания, он и не включается в решение этого вопроса. Это важно для того, чтобы республика не просто вписывалась в рейтинге, а могла адаптировать конкретные решения в конкретные действия. Правильно подключить финансовый поток к городу или району – важное умение.

Владимир Савичев, политолог