«Как медом намазано»: эксперты об инвестиционной привлекательности Башкортостана

Стенд Башкортостана на ПМЭФ с успехом отработал на благо республики. В регион привлечено 122 млрд рублей, подписано большое количество соглашений с инвесторами.

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Что это значит для республики? Об этом эксперты рассказали в эфире телеканала БСТ в передаче «Вечерний Телецентр».

Территории опережающего развития, институт бизнес-шерифов – все это помогло региону сделать значительный шаг вперед в сфере привлечения инвестиций.

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Дело не в смелости, а в масштабном мышлении. Создание 5 территорий опережающего развития – уникальная ситуация. Назовите еще регион, где такое есть. Выстраивается поддержка бизнеса на всех эшелонах. Свобода выбора векторов развития – она и поддерживается такими инструментами управления. Раньше было не так. Совсем недавно про Башкирию говорили, что ее объезжают инвесторы стороной. А сейчас обратите внимание: в наш офис на ПМЭФ постоянно шли инвесторы. Как медом намазано. Это говорит о чем? Это как раз идет речь о монетизации политических дивидендов, которые получает республика.

 Александр Дегтярев, директор Института стратегических исследований РБ.

Политологи считают, что успех в рейтинге АСИ целиком и полностью зависит от того, как региональная власть понимает общие правила игры.

Фото №3 - «Как медом намазано»: эксперты об инвестиционной привлекательности Башкортостана

Чтобы быть успешным, надо понимать правила игры. Понимать, что хочет федеральный центр. Очень важно, чтобы это было уместно. Бизнес-шерифы порой не успевают разобрать все новые программы поддержки, их нужно учить сверху-вниз. Чтобы даже глава сельсовета понимал, какие есть задачи, инструменты, с кем решать эти вопросы. Когда у человека нет понимания, он и не включается в решение этого вопроса. Это важно для того, чтобы республика не просто вписывалась в рейтинге, а могла адаптировать конкретные решения в конкретные действия. Правильно подключить финансовый поток к городу или району – важное умение.  

Владимир Савичев, политолог
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Представители бизнеса отмечают, что республиканские власти действительно научились выстраивать диалог с бизнесом. 

Было видно, как власти республики работают с бизнесом. Когда власть идет навстречу, слышит и слушает, когда бизнес участвует в законотворчестве – так оно и получается. Во многих регионах предпринимателей не слышат. Только симбиоз власти и бизнеса дает такие результаты. 

Сергей Миронов, президент Союза управляющих ресторанами, доцент РАНХиГС при Президенте РФ
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